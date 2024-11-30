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На российский рынок выходит кроссовер Jidu Robocar-01 - 30.11.2024, ПРАЙМ
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На российский рынок выходит кроссовер Jidu Robocar-01
На российский рынок выходит кроссовер Jidu Robocar-01 - 30.11.2024, ПРАЙМ
На российский рынок выходит кроссовер Jidu Robocar-01
Компания "Борисхоф" начнет продажу на российском рынке электромобилей марки Jidu, которые совместными силами создали китайские компании - IT-корпорация Baidu и... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T21:01+0300
2024-11-30T21:01+0300
экономика
электрокар
китай
россия
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МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Компания "Борисхоф" начнет продажу на российском рынке электромобилей марки Jidu, которые совместными силами создали китайские компании - IT-корпорация Baidu и автоконцерн Geely. На столичной выставке "Новинка года Авто.ру" прошла презентация кроссовера Jidu Robocar-01, сообщают "Известия".Этот кроссовер был создан на платформе Geely, имеет два электродвигателя общей мощностью 544 л.с.. При этом Jidu Robocar-01 разгоняется с места до 100 км/ч за 3,8 секунды и может проехать 650 км (по циклу WLTP).Также отмечается, что автомобиль оснащен комплексом водительских ассистентов с элементами ИИ.Точная дата старта продаж Jidu Robocar-01 еще не называется. Пока известно лишь то, что импортер на текущий момент работает над его адаптацией. А также сообщается, что гарантия на новый кроссовер составит два года или 100 тыс. км.
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электрокар, китай, россия
Экономика, электрокар, КИТАЙ, РОССИЯ
21:01 30.11.2024
 
На российский рынок выходит кроссовер Jidu Robocar-01

В России начнут продавать кроссовер Jidu Robocar-01

© flickr.com / robennalsКитайский автопроизводитель Geely
Китайский автопроизводитель Geely - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© flickr.com / robennals
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МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Компания "Борисхоф" начнет продажу на российском рынке электромобилей марки Jidu, которые совместными силами создали китайские компании - IT-корпорация Baidu и автоконцерн Geely. На столичной выставке "Новинка года Авто.ру" прошла презентация кроссовера Jidu Robocar-01, сообщают "Известия".
Этот кроссовер был создан на платформе Geely, имеет два электродвигателя общей мощностью 544 л.с.. При этом Jidu Robocar-01 разгоняется с места до 100 км/ч за 3,8 секунды и может проехать 650 км (по циклу WLTP).
Также отмечается, что автомобиль оснащен комплексом водительских ассистентов с элементами ИИ.
Точная дата старта продаж Jidu Robocar-01 еще не называется. Пока известно лишь то, что импортер на текущий момент работает над его адаптацией. А также сообщается, что гарантия на новый кроссовер составит два года или 100 тыс. км.
 
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