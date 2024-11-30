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На российский рынок выходит кроссовер Jidu Robocar-01

На российский рынок выходит кроссовер Jidu Robocar-01 - 30.11.2024, ПРАЙМ

На российский рынок выходит кроссовер Jidu Robocar-01

Компания "Борисхоф" начнет продажу на российском рынке электромобилей марки Jidu, которые совместными силами создали китайские компании - IT-корпорация Baidu и... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T21:01+0300

2024-11-30T21:01+0300

2024-11-30T21:01+0300

экономика

электрокар

китай

россия

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МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Компания "Борисхоф" начнет продажу на российском рынке электромобилей марки Jidu, которые совместными силами создали китайские компании - IT-корпорация Baidu и автоконцерн Geely. На столичной выставке "Новинка года Авто.ру" прошла презентация кроссовера Jidu Robocar-01, сообщают "Известия".Этот кроссовер был создан на платформе Geely, имеет два электродвигателя общей мощностью 544 л.с.. При этом Jidu Robocar-01 разгоняется с места до 100 км/ч за 3,8 секунды и может проехать 650 км (по циклу WLTP).Также отмечается, что автомобиль оснащен комплексом водительских ассистентов с элементами ИИ.Точная дата старта продаж Jidu Robocar-01 еще не называется. Пока известно лишь то, что импортер на текущий момент работает над его адаптацией. А также сообщается, что гарантия на новый кроссовер составит два года или 100 тыс. км.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

электрокар, китай, россия