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ФРГ установила личности подозреваемых в подрыве "Севпотоков"
ФРГ установила личности подозреваемых в подрыве "Севпотоков" - 30.11.2024, ПРАЙМ
ФРГ установила личности подозреваемых в подрыве "Севпотоков"
Следственные органы ФРГ установили личности двух подозреваемых в совершении теракта на "Северных потоках", заявил в интервью изданию Spiegel глава генеральной... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T15:10+0300
2024-11-30T15:10+0300
2024-11-30T15:47+0300
происшествия
фрг
теракт на "северных потоках"
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Следственные органы ФРГ установили личности двух подозреваемых в совершении теракта на "Северных потоках", заявил в интервью изданию Spiegel глава генеральной прокуратуры Германии Йенс Роммель."Да, мы продвигаемся в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, на который изначально нельзя было особо рассчитывать", - сказал он.По словам Роммеля, генпрокуратуре предстоит ещё много работы в раскрытии остальных подозреваемых и мотивов содеянного. "Особенно вопрос о возможном государственном контроле над операцией является предметом текущего расследования", - добавил он.Ранее Spiegel опубликовал новые данные по диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", согласно которым планированием теракта на газопроводах руководил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, а команда диверсантов состояла из украинцев.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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фрг, теракт на "северных потоках"
Происшествия, ФРГ, теракт на "Северных потоках"
ФРГ установила личности подозреваемых в подрыве "Севпотоков"
Генпрокурор Роммель: установлены личности подозреваемых в подрыве "Севпотоков"
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ.
Следственные органы ФРГ установили личности двух подозреваемых в совершении теракта на "Северных потоках", заявил в интервью изданию Spiegel
глава генеральной прокуратуры Германии Йенс Роммель.
"Да, мы продвигаемся в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, на который изначально нельзя было особо рассчитывать", - сказал он.
По словам Роммеля, генпрокуратуре предстоит ещё много работы в раскрытии остальных подозреваемых и мотивов содеянного. "Особенно вопрос о возможном государственном контроле над операцией является предметом текущего расследования", - добавил он.
Ранее Spiegel опубликовал новые данные по диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", согласно которым планированием теракта на газопроводах руководил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, а команда диверсантов состояла из украинцев.
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