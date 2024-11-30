https://1prime.ru/20241130/liniya-853222351.html

На Запорожской АЭС автоматикой отключена резервная высоковольтная линия

На Запорожской АЭС автоматикой отключена резервная высоковольтная линия - 30.11.2024, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС автоматикой отключена резервная высоковольтная линия

Действием защиты на Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", станция обеспечена за счет линии "Днепровская",... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T10:09+0300

2024-11-30T10:09+0300

2024-11-30T10:14+0300

радиационная безопасность

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Действием защиты на Запорожской АЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", станция обеспечена за счет линии "Днепровская", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию, отмечено в сообщении.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на станции.

https://1prime.ru/20241130/lizing-853221787.html

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радиационная безопасность