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Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг" - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг"
Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг" - 30.11.2024, ПРАЙМ
Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг"
Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмёт самолёты в "мокрый лизинг", предварительные договорённости об аренде трёх широкофюзеляжных лайнеров | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T09:48+0300
2024-11-30T09:48+0300
аэрофлот
лизинг
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмёт самолёты в "мокрый лизинг", предварительные договорённости об аренде трёх широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Аэрофлота. "Мокрый лизинг" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем. А каботажные авиаперевозки подразумевают право иностранной компании выполнять полеты между пунктами внутри другой страны либо между третьими странами. "Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмёт самолёты в "мокрый лизинг". Предварительные договорённости об аренде трёх широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY. Самолёты будут переданы в Аэрофлот вместе с экипажами. После передачи самолётов общее количество Airbus A330 в парке авиаперевозчика достигнет 15", - говорится в сообщении. Отмечается, что Аэрофлот планирует эксплуатировать арендуемые дальнемагистральные лайнеры для полётов по России. Полёты на лайнерах iFly под кодом SU на первом этапе сотрудничества будут выполняться в дополнение к действующей программе перевозок Аэрофлота из Москвы в пункты Дальнего Востока в период высокого спроса. "В дальнейшем планируется задействовать лайнеры iFly для выполнения регулярных рейсов в рамках полетной программы Аэрофлота на направлениях из Москвы во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский", - заключили в компании.
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аэрофлот, лизинг
Аэрофлот, лизинг
09:48 30.11.2024
 
Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг"

Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмёт самолёты в "мокрый лизинг"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезентация самолёта, названного в честь поэта и государственного деятеля Г. Державина
Презентация самолёта, названного в честь поэта и государственного деятеля Г. Державина - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмёт самолёты в "мокрый лизинг", предварительные договорённости об аренде трёх широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Аэрофлота.
"Мокрый лизинг" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем. А каботажные авиаперевозки подразумевают право иностранной компании выполнять полеты между пунктами внутри другой страны либо между третьими странами.
"Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмёт самолёты в "мокрый лизинг". Предварительные договорённости об аренде трёх широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY. Самолёты будут переданы в Аэрофлот вместе с экипажами. После передачи самолётов общее количество Airbus A330 в парке авиаперевозчика достигнет 15", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Аэрофлот планирует эксплуатировать арендуемые дальнемагистральные лайнеры для полётов по России. Полёты на лайнерах iFly под кодом SU на первом этапе сотрудничества будут выполняться в дополнение к действующей программе перевозок Аэрофлота из Москвы в пункты Дальнего Востока в период высокого спроса.
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"В дальнейшем планируется задействовать лайнеры iFly для выполнения регулярных рейсов в рамках полетной программы Аэрофлота на направлениях из Москвы во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский", - заключили в компании.
 
Аэрофлотлизинг
 
 
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