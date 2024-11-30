https://1prime.ru/20241130/lizing-853221787.html

Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг"

Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг" - 30.11.2024, ПРАЙМ

Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг"

Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмёт самолёты в "мокрый лизинг", предварительные договорённости об аренде трёх широкофюзеляжных лайнеров | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T09:48+0300

2024-11-30T09:48+0300

2024-11-30T09:48+0300

аэрофлот

лизинг

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмёт самолёты в "мокрый лизинг", предварительные договорённости об аренде трёх широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Аэрофлота. "Мокрый лизинг" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем. А каботажные авиаперевозки подразумевают право иностранной компании выполнять полеты между пунктами внутри другой страны либо между третьими странами. "Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмёт самолёты в "мокрый лизинг". Предварительные договорённости об аренде трёх широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY. Самолёты будут переданы в Аэрофлот вместе с экипажами. После передачи самолётов общее количество Airbus A330 в парке авиаперевозчика достигнет 15", - говорится в сообщении. Отмечается, что Аэрофлот планирует эксплуатировать арендуемые дальнемагистральные лайнеры для полётов по России. Полёты на лайнерах iFly под кодом SU на первом этапе сотрудничества будут выполняться в дополнение к действующей программе перевозок Аэрофлота из Москвы в пункты Дальнего Востока в период высокого спроса. "В дальнейшем планируется задействовать лайнеры iFly для выполнения регулярных рейсов в рамках полетной программы Аэрофлота на направлениях из Москвы во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский", - заключили в компании.

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аэрофлот, лизинг