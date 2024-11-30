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Установлен размер маткапитала на 2025 год - 30.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241130/matkapital-853229379.html
Установлен размер маткапитала на 2025 год
Установлен размер маткапитала на 2025 год - 30.11.2024, ПРАЙМ
Установлен размер маткапитала на 2025 год
Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, а социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T21:43+0300
2024-11-30T21:44+0300
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, а социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на конец 2025 года достигнут 15 456,93 рубля, свидетельствует Федеральный закон "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Расходы фонда по обязательному пенсионному страхованию на следующий год составят 11,138 триллиона рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,169 триллиона, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 174,526 миллиарда рублей. "Размер МСК (материнского семейного капитала - ред.) определен исходя из ИПЦ (индекса потребительских цен - ред.) за предыдущий год в 2025 году - 7,3%, в 2026 году - 4,5%, в 2027 году - 4%", - говорится в пояснительной записке. Индексация размера материнского капитала пройдет 1 февраля 2025 года. Так, после индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 676 398 рублей, а на второго ребенка - 893 835 рублей. Кроме того, согласно закону, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют с 1 апреля 2025 года на 14,75% - по состоянию на конец года она составит 15 456,93 рубля. В 2026 году социальные пенсии увеличат на 4,5%, а в 2027 году - на 4%.
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Экономика
21:43 30.11.2024 (обновлено: 21:44 30.11.2024)
 
Установлен размер маткапитала на 2025 год

Закон: маткапитал на первого ребенка в 2025 году составит более 676 тыс рублей

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, а социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на конец 2025 года достигнут 15 456,93 рубля, свидетельствует Федеральный закон "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Расходы фонда по обязательному пенсионному страхованию на следующий год составят 11,138 триллиона рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,169 триллиона, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 174,526 миллиарда рублей.
"Размер МСК (материнского семейного капитала - ред.) определен исходя из ИПЦ (индекса потребительских цен - ред.) за предыдущий год в 2025 году - 7,3%, в 2026 году - 4,5%, в 2027 году - 4%", - говорится в пояснительной записке.
Индексация размера материнского капитала пройдет 1 февраля 2025 года. Так, после индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 676 398 рублей, а на второго ребенка - 893 835 рублей.
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Кроме того, согласно закону, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют с 1 апреля 2025 года на 14,75% - по состоянию на конец года она составит 15 456,93 рубля. В 2026 году социальные пенсии увеличат на 4,5%, а в 2027 году - на 4%.
 
Экономика
 
 
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