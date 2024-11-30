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Позорно: на Украине вступает в силу скандальный закон о налогах

Позорно: на Украине вступает в силу скандальный закон о налогах - 30.11.2024, ПРАЙМ

Позорно: на Украине вступает в силу скандальный закон о налогах

В субботу, 30 ноября, на Украине вступает в силу закон о повышении налогов. Сообщается, что оно коснется военного сбора - он вырастет с 1,5% до 5%, а также... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T14:50+0300

2024-11-30T14:50+0300

2024-11-30T14:50+0300

экономика

украина

налог

минфин

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. В субботу, 30 ноября, на Украине вступает в силу закон о повышении налогов. Сообщается, что оно коснется военного сбора - он вырастет с 1,5% до 5%, а также налога на прибыль банков, который увеличится до 50%. Глава минфина Украины Сергей Марченко признал, что жесткие меры связны с необходимостью пополнения источников финансирования украинской армии. При этом с кризисом столкнутся граждане и предприятия.Депутат парламента Алексей Гончаренко* подчеркнул, что подобный шаг является "позорным", а также предупредил о катастрофических последствиях для экономики страны. Так, повышение налога существенно отразится на уровне дохода украинцев и предприятий, что приведет к массовому сокращению рабочих мест и их закрытию.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

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украина, налог, минфин