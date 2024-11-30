Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Позорно: на Украине вступает в силу скандальный закон о налогах - 30.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241130/nalog-853224802.html
Позорно: на Украине вступает в силу скандальный закон о налогах
Позорно: на Украине вступает в силу скандальный закон о налогах - 30.11.2024, ПРАЙМ
Позорно: на Украине вступает в силу скандальный закон о налогах
В субботу, 30 ноября, на Украине вступает в силу закон о повышении налогов. Сообщается, что оно коснется военного сбора - он вырастет с 1,5% до 5%, а также... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T14:50+0300
2024-11-30T14:50+0300
экономика
украина
налог
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/80421/46/804214642_0:168:2722:1699_1920x0_80_0_0_8878aacc67626936b31c38c72d067856.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. В субботу, 30 ноября, на Украине вступает в силу закон о повышении налогов. Сообщается, что оно коснется военного сбора - он вырастет с 1,5% до 5%, а также налога на прибыль банков, который увеличится до 50%. Глава минфина Украины Сергей Марченко признал, что жесткие меры связны с необходимостью пополнения источников финансирования украинской армии. При этом с кризисом столкнутся граждане и предприятия.Депутат парламента Алексей Гончаренко* подчеркнул, что подобный шаг является "позорным", а также предупредил о катастрофических последствиях для экономики страны. Так, повышение налога существенно отразится на уровне дохода украинцев и предприятий, что приведет к массовому сокращению рабочих мест и их закрытию.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
https://1prime.ru/20241130/vsu-853223245.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80421/46/804214642_117:0:2605:1866_1920x0_80_0_0_f5e78a80730acbd751c7ef10e60a020f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, налог, минфин
Экономика, УКРАИНА, НАЛОГ, Минфин
14:50 30.11.2024
 
Позорно: на Украине вступает в силу скандальный закон о налогах

На Украине в субботу вступает в силу закон о повышении налогов

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Денежные купюры и монеты США и Украины
%Денежные купюры и монеты США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. В субботу, 30 ноября, на Украине вступает в силу закон о повышении налогов. Сообщается, что оно коснется военного сбора - он вырастет с 1,5% до 5%, а также налога на прибыль банков, который увеличится до 50%.
Глава минфина Украины Сергей Марченко признал, что жесткие меры связны с необходимостью пополнения источников финансирования украинской армии. При этом с кризисом столкнутся граждане и предприятия.
Депутат парламента Алексей Гончаренко* подчеркнул, что подобный шаг является "позорным", а также предупредил о катастрофических последствиях для экономики страны. Так, повышение налога существенно отразится на уровне дохода украинцев и предприятий, что приведет к массовому сокращению рабочих мест и их закрытию.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
"Оперативная ошибка": на Западе забили тревогу из-за провала плана Киева
12:39
 
ЭкономикаУКРАИНАНАЛОГМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала