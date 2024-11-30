https://1prime.ru/20241130/nato-853221119.html

"Мастер-класс по переобуванию": в Госдуме дали совет Зеленскому по НАТО

"Мастер-класс по переобуванию": в Госдуме дали совет Зеленскому по НАТО - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Мастер-класс по переобуванию": в Госдуме дали совет Зеленскому по НАТО

Стремление Украины в Североатлантический альянс - залог продолжения, а не окончания конфликта, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T08:46+0300

2024-11-30T08:46+0300

2024-11-30T08:46+0300

политика

владимир зеленский

нато

госдума

россия

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Стремление Украины в Североатлантический альянс - залог продолжения, а не окончания конфликта, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Просроченному узурпатору лучше попрощаться со своими натовскими амбициями. Стремление Киева в Альянс – залог продолжения, а не окончания войны", - посоветовал он в Telegram-канале. Политик добавил, что предложения по заморозке украинского конфликта неприемлемы. Кроме того, Москва, усвоившая "горький урок" Минска-2, больше не позволит "западникам вооружать укрофашистов", прикрываясь соглашениями. "Мастер-класс по переобуванию в воздухе: Зеленский, мол, готов прекратить военные действия без возвращения территорий, но в обмен на приглашение в НАТО. В ход идет план "Б" для новой администрации США вместо провальной "формулы мира", - резюмировал Слуцкий.

https://1prime.ru/20241130/ugroza-853220826.html

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владимир зеленский, нато, госдума, россия