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Сечин рассказал о мерах "Роснефти" на фоне сокращения добычи ОПЕК+

Сечин рассказал о мерах "Роснефти" на фоне сокращения добычи ОПЕК+ - 30.11.2024, ПРАЙМ

Сечин рассказал о мерах "Роснефти" на фоне сокращения добычи ОПЕК+

"Роснефть" на фоне добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+ принимает меры по обеспечению стабильных финансовых результатов и достижению устойчивости... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T08:22+0300

2024-11-30T08:22+0300

2024-11-30T08:22+0300

энергетика

игорь сечин

роснефть

добыча нефти

сделка опек+

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Роснефть" на фоне добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+ принимает меры по обеспечению стабильных финансовых результатов и достижению устойчивости корпоративной бизнес-модели, заявил глава компании Игорь Сечин. "В связи с решениями Правительства РФ по ограничению добычи нефти в дополнение к квотам, установленным соглашением ОПЕК+, производственные показатели "Роснефти" в отчетном периоде находились под давлением. В этих условиях компания принимает дополнительные меры по обеспечению стабильных финансовых результатов, а также направленные на достижение устойчивости корпоративной бизнес-модели", - приводятся в сообщении "Роснефти" его слова. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году квота для всех участников вырастет на 300 тысяч баррелей в сутки за счет ОАЭ. Ряд стран ОПЕК+, включая РФ, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - пока планируется постепенно отменять со следующего года, при этом сначала ожидалось, что выход из них начнется с октября, а затем - с декабря текущего года. Однако, по данным источников иностранных СМИ, "добровольцы" ОПЕК+ планируют еще отсрочить это решение. В текущем году Россия, Ирак и Казахстан также столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Согласно последним представленным в Секретариат ОПЕК планам, Россия должна "недопроизвести" за это время в общей сложности 480 тысяч баррелей в сутки (с разбивкой по месяцам), Ирак - 1,44 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 699 тысяч баррелей в сутки.

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игорь сечин, роснефть, добыча нефти, сделка опек+