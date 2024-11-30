https://1prime.ru/20241130/oreshnik-853226925.html

"Берем Путина на слабо". Офицер ВС США сообщил о провокации в отношении РФ

"Берем Путина на слабо". Офицер ВС США сообщил о провокации в отношении РФ - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Берем Путина на слабо". Офицер ВС США сообщил о провокации в отношении РФ

Запад провоцирует Российскую Федерацию к нанесению ударов ракетным комплексом "Орешник" не только по объектам на Украине, но и по Европе. Такое мнение высказал... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T17:31+0300

2024-11-30T17:31+0300

2024-11-30T17:32+0300

политика

европа

ракетные удары

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848915428_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_83043e429e010adff529f0b39b87c5c6.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Запад провоцирует Российскую Федерацию к нанесению ударов ракетным комплексом "Орешник" не только по объектам на Украине, но и по Европе. Такое мнение высказал в своем YouTube-канале Deep Dive американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис."Я считаю, что мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы, - сказал офицер. - Это гораздо более тревожно, чем кажется многим на Западе".Вместе с тем он сравнил России с сидящим в своей берлоге медведем, а Запад - с человеком, безрассудно лезущим в эту берлогу в полной уверенности, что с ними в итоге ничего не случится.Вечером 21 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения рассказал об ударе по оборонному предприятию в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр - прим. ред.) новейшей ракетой "Орешник" как ответе на удары по территории России натовскими ракетами.

https://1prime.ru/20241129/krasnye_linii-853191822.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, ракетные удары, россия