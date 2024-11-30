https://1prime.ru/20241130/oreshnik-853226925.html
"Берем Путина на слабо". Офицер ВС США сообщил о провокации в отношении РФ
"Берем Путина на слабо". Офицер ВС США сообщил о провокации в отношении РФ - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Берем Путина на слабо". Офицер ВС США сообщил о провокации в отношении РФ
Запад провоцирует Российскую Федерацию к нанесению ударов ракетным комплексом "Орешник" не только по объектам на Украине, но и по Европе. Такое мнение высказал... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T17:31+0300
2024-11-30T17:31+0300
2024-11-30T17:32+0300
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Запад провоцирует Российскую Федерацию к нанесению ударов ракетным комплексом "Орешник" не только по объектам на Украине, но и по Европе. Такое мнение высказал в своем YouTube-канале Deep Dive американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис."Я считаю, что мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы, - сказал офицер. - Это гораздо более тревожно, чем кажется многим на Западе".Вместе с тем он сравнил России с сидящим в своей берлоге медведем, а Запад - с человеком, безрассудно лезущим в эту берлогу в полной уверенности, что с ними в итоге ничего не случится.Вечером 21 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения рассказал об ударе по оборонному предприятию в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр - прим. ред.) новейшей ракетой "Орешник" как ответе на удары по территории России натовскими ракетами.
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Политика, ЕВРОПА, ракетные удары, РОССИЯ
"Берем Путина на слабо". Офицер ВС США сообщил о провокации в отношении РФ
Подполковник ВС США Дэвис: Запад провоцирует РФ бить "Орешником" по Европе
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Запад провоцирует Российскую Федерацию к нанесению ударов ракетным комплексом "Орешник" не только по объектам на Украине, но и по Европе. Такое мнение высказал в своем YouTube-канале Deep Dive американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.
"Я считаю, что мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы, - сказал офицер. - Это гораздо более тревожно, чем кажется многим на Западе".
Вместе с тем он сравнил России с сидящим в своей берлоге медведем, а Запад - с человеком, безрассудно лезущим в эту берлогу в полной уверенности, что с ними в итоге ничего не случится.
"Нет шансов": в США задумались о красных линиях Путина
Вечером 21 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения рассказал об ударе по оборонному предприятию в Днепропетровске (в украинской топонимике - Днепр - прим. ред.) новейшей ракетой "Орешник" как ответе на удары по территории России натовскими ракетами.