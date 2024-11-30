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США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией - 30.11.2024, ПРАЙМ
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США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией
США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией - 30.11.2024, ПРАЙМ
США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией
Вашингтон приостанавливают стратегическое партнерство с Тбилиси в связи с решением руководства Грузии приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T23:09+0300
2024-11-30T23:09+0300
экономика
сша
стратегическое партнерство
грузия
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон приостанавливают стратегическое партнерство с Тбилиси в связи с решением руководства Грузии приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении в Европейский союз, заявили в Госдепартаменте. В заявлении американского внешнеполитического ведомства указывается, что "различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией... В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма". При этом был отмечено, что Соединенные Штаты сожалеют, что власти Грузии приняли решение приостановить процесс вступления страны в Евросоюз, а кроме того, США, как подчеркнули в Госдепе, осуждают неадекватное использование силы грузинской полицией в отношении протестующих, которые выступают против этого решения. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сделал заявление о том, что грузинское руководство решило вплоть до конца 2028 года исключить из повестки вопрос переговоров с Евросоюзом о членстве и не принимать от ЕС бюджетные гранты.
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сша, стратегическое партнерство, грузия
Экономика, США, стратегическое партнерство, ГРУЗИЯ
23:09 30.11.2024
 
США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

Госдеп: США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

© Sputnik | Перейти в медиабанкПротесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
Протесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон приостанавливают стратегическое партнерство с Тбилиси в связи с решением руководства Грузии приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении в Европейский союз, заявили в Госдепартаменте.
В заявлении американского внешнеполитического ведомства указывается, что "различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией... В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма".
При этом был отмечено, что Соединенные Штаты сожалеют, что власти Грузии приняли решение приостановить процесс вступления страны в Евросоюз, а кроме того, США, как подчеркнули в Госдепе, осуждают неадекватное использование силы грузинской полицией в отношении протестующих, которые выступают против этого решения.
Здание парламента, Тбилиси, Грузия - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
Отвернулась от Запада. В США задумались о причинах "ухода" Грузии
24 октября, 09:18
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сделал заявление о том, что грузинское руководство решило вплоть до конца 2028 года исключить из повестки вопрос переговоров с Евросоюзом о членстве и не принимать от ЕС бюджетные гранты.
 
ЭкономикаСШАстратегическое партнерствоГРУЗИЯ
 
 
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