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США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией - 30.11.2024, ПРАЙМ

США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

Вашингтон приостанавливают стратегическое партнерство с Тбилиси в связи с решением руководства Грузии приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T23:09+0300

2024-11-30T23:09+0300

2024-11-30T23:09+0300

экономика

сша

стратегическое партнерство

грузия

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон приостанавливают стратегическое партнерство с Тбилиси в связи с решением руководства Грузии приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении в Европейский союз, заявили в Госдепартаменте. В заявлении американского внешнеполитического ведомства указывается, что "различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией... В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма". При этом был отмечено, что Соединенные Штаты сожалеют, что власти Грузии приняли решение приостановить процесс вступления страны в Евросоюз, а кроме того, США, как подчеркнули в Госдепе, осуждают неадекватное использование силы грузинской полицией в отношении протестующих, которые выступают против этого решения. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сделал заявление о том, что грузинское руководство решило вплоть до конца 2028 года исключить из повестки вопрос переговоров с Евросоюзом о членстве и не принимать от ЕС бюджетные гранты.

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сша

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сша, стратегическое партнерство, грузия