Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полнейшая нелепость". В США оценили угрозы в адрес России - 30.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241130/peregovory-853230041.html
"Полнейшая нелепость". В США оценили угрозы в адрес России
"Полнейшая нелепость". В США оценили угрозы в адрес России - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Полнейшая нелепость". В США оценили угрозы в адрес России
Заявление кандидата на должность советника в администрации президента США Дональда Трампа Себастьяна Горки о том, что в случае отказал Российской Федерации от... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T22:55+0300
2024-11-30T22:55+0300
политика
сша
украина
россия
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Заявление кандидата на должность советника в администрации президента США Дональда Трампа Себастьяна Горки о том, что в случае отказал Российской Федерации от переговоров с Украиной Соединенные Штаты могут нарастить помощь Киеву, выглядит абсолютно нелепо. Такую оценку угрозе в адрес России от Горки дал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Он отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине финансирование и снабдили ее армию всеми видами вооружения, которые она хотела, однако ни к каким позитивным для Киева результатам это не привело. "У них (у Украины - прим. ред.) есть ATACAMS уже около полугода, но нет обученного персонала, - сказал Джонсон. - У них есть истребители F-16 уже как минимум пять месяцев, они не смогли использовать их эффективно", - сказал Джонсон. Затем он подчеркнул, что "идея о том, что где-то существует целый склад, укомплектованный всем этим оборудованием, которое мы просто не отправили Украине, просто полнейшая нелепость".
https://1prime.ru/20241107/peregovory-852681812.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, россия, экспертное мнение
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, экспертное мнение
22:55 30.11.2024
 
"Полнейшая нелепость". В США оценили угрозы в адрес России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина не смогла эффективно использовать помощь США

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© NASA . Beboy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Заявление кандидата на должность советника в администрации президента США Дональда Трампа Себастьяна Горки о том, что в случае отказал Российской Федерации от переговоров с Украиной Соединенные Штаты могут нарастить помощь Киеву, выглядит абсолютно нелепо. Такую оценку угрозе в адрес России от Горки дал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине финансирование и снабдили ее армию всеми видами вооружения, которые она хотела, однако ни к каким позитивным для Киева результатам это не привело.
"У них (у Украины - прим. ред.) есть ATACAMS уже около полугода, но нет обученного персонала, - сказал Джонсон. - У них есть истребители F-16 уже как минимум пять месяцев, они не смогли использовать их эффективно", - сказал Джонсон.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Путин
7 ноября, 23:43
Затем он подчеркнул, что "идея о том, что где-то существует целый склад, укомплектованный всем этим оборудованием, которое мы просто не отправили Украине, просто полнейшая нелепость".
 
ПолитикаСШАУКРАИНАРОССИЯэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала