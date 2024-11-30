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"Полнейшая нелепость". В США оценили угрозы в адрес России

"Полнейшая нелепость". В США оценили угрозы в адрес России - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Полнейшая нелепость". В США оценили угрозы в адрес России

Заявление кандидата на должность советника в администрации президента США Дональда Трампа Себастьяна Горки о том, что в случае отказал Российской Федерации от... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T22:55+0300

2024-11-30T22:55+0300

2024-11-30T22:55+0300

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МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Заявление кандидата на должность советника в администрации президента США Дональда Трампа Себастьяна Горки о том, что в случае отказал Российской Федерации от переговоров с Украиной Соединенные Штаты могут нарастить помощь Киеву, выглядит абсолютно нелепо. Такую оценку угрозе в адрес России от Горки дал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Он отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине финансирование и снабдили ее армию всеми видами вооружения, которые она хотела, однако ни к каким позитивным для Киева результатам это не привело. "У них (у Украины - прим. ред.) есть ATACAMS уже около полугода, но нет обученного персонала, - сказал Джонсон. - У них есть истребители F-16 уже как минимум пять месяцев, они не смогли использовать их эффективно", - сказал Джонсон. Затем он подчеркнул, что "идея о том, что где-то существует целый склад, укомплектованный всем этим оборудованием, которое мы просто не отправили Украине, просто полнейшая нелепость".

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сша, украина, россия, экспертное мнение