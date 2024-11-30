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Норвегия нарастила объем военной помощи Киеву до 1,5 миллиарда долларов

Норвегия нарастила объем военной помощи Киеву до 1,5 миллиарда долларов - 30.11.2024, ПРАЙМ

Норвегия нарастила объем военной помощи Киеву до 1,5 миллиарда долларов

Норвежская военная помощь Киеву выросла вместе с усилиям Запада по затягиванию и эскалации конфликта до более чем 1,5 миллиарда долларов в текущем году, отметил | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T09:51+0300

2024-11-30T09:51+0300

2024-11-30T09:53+0300

спецоперация на украине

норвегия

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Норвежская военная помощь Киеву выросла вместе с усилиям Запада по затягиванию и эскалации конфликта до более чем 1,5 миллиарда долларов в текущем году, отметил посол России в Норвегии Николай Корчунов. "Интенсивность осуществляемой Норвегией военной накачки киевского режима нарастает в такт усилиям Запада по затягиванию и эскалации украинского конфликта – с менее чем 500 миллионов долларов в 2022 году до более чем 1,5 миллиарда долларов в текущем году. Общий объем норвежской военной помощи ВСУ на сегодня – около 3 миллиардов долларов", - объяснил он. По заявлению посла, Норвегия с первых дней конфликта снабжает украинских военных вооружениями и военной техникой по широкой номенклатуре – от ПТРК, ПЗРК, БПЛА, САУ, РСЗО, танков Leopard 2A4, артиллерийских снарядов и зенитных ракет до комплексов ПВО и истребителей F-16. При этом норвежские власти обязались в 2024-2025 годах передать Украине шесть таких истребителей, списанных ВВС Норвегии. "Зенитно-ракетные комплексы NASAMS норвежско-американского производства считаются наиболее ценным вкладом Норвегии в поддержание жизнеспособности киевского режима. Эти ЗРК для ВСУ поставляют не только норвежцы, но и другие страны НАТО, а норвежский оборонный концерн Kongsberg Defence & Aerospace и его американский партнер Raytheon собирают урожай выгодных контрактов на восполнение и модернизацию средств ПВО союзников", - добавил Корчунов. Посол отметил, что Норвегия совместно с Британией возглавляет так называемую коалицию по военно-морскому содействию Украине, а норвежские инструкторы активно привлекаются к подготовке участников украинских формирований как в Норвегии, так и в других западных странах. "Мы понимаем, что норвежские власти не совсем самостоятельны в этом, равно как и во многих других вопросах внешней политики, обороны и безопасности. У нас нет оснований полагать, что в Осло откажутся от поставок вооружений и военной техники Киеву, пока Вашингтон, Лондон и другие их старшие союзники продолжают гнуть свою конфронтационную линию, подливая масло в огонь, продлевая и усугубляя страдания украинского народа", - заключил глава дипмиссии.

https://1prime.ru/20241130/nato-853221119.html

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норвегия, финансовая помощь для украины