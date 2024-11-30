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Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины

Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины - 30.11.2024, ПРАЙМ

Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины

США могут ввести против государств-членов БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от создания новой валюты, которая будет служить альтернативой... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T21:31+0300

2024-11-30T21:31+0300

2024-11-30T21:32+0300

экономика

дональд трамп

брикс

пошлины

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. США могут ввести против государств-членов БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от создания новой валюты, которая будет служить альтернативой доллару, заявил в социальной сети Truth Social избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.В частности, Трамп в свойственной ему манере написал: "Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами".А вместе с тем избранный президент США пообещал ввести торговые ограничения для государств БРИКС и за дедолларизацию - отказ от доллара как расчетной валюты.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что сегодня говорить о создании единой валюты БРИКС еще рано, и такая цель перед участниками объединения не стоит.

https://1prime.ru/20241129/vto-853215651.html

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дональд трамп, брикс, пошлины