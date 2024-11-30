Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины - 30.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241130/poshliny-853229256.html
Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины
Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины - 30.11.2024, ПРАЙМ
Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины
США могут ввести против государств-членов БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от создания новой валюты, которая будет служить альтернативой... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T21:31+0300
2024-11-30T21:32+0300
экономика
дональд трамп
брикс
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376939_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_cfe312b3fcebda40911c5e7b891863f8.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. США могут ввести против государств-членов БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от создания новой валюты, которая будет служить альтернативой доллару, заявил в социальной сети Truth Social избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.В частности, Трамп в свойственной ему манере написал: "Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами".А вместе с тем избранный президент США пообещал ввести торговые ограничения для государств БРИКС и за дедолларизацию - отказ от доллара как расчетной валюты.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что сегодня говорить о создании единой валюты БРИКС еще рано, и такая цель перед участниками объединения не стоит.
https://1prime.ru/20241129/vto-853215651.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376939_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_3c9a53220154d52a6566341a3567bb03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, брикс, пошлины
Экономика, Дональд Трамп, БРИКС, пошлины
21:31 30.11.2024 (обновлено: 21:32 30.11.2024)
 
Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины

Трамп пригрозил ввести против БРИКС пошлины за создание альтернативы доллару

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. США могут ввести против государств-членов БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от создания новой валюты, которая будет служить альтернативой доллару, заявил в социальной сети Truth Social избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
В частности, Трамп в свойственной ему манере написал: "Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами".
А вместе с тем избранный президент США пообещал ввести торговые ограничения для государств БРИКС и за дедолларизацию - отказ от доллара как расчетной валюты.
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения
Вчера, 20:48
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что сегодня говорить о создании единой валюты БРИКС еще рано, и такая цель перед участниками объединения не стоит.
 
ЭкономикаДональд ТрампБРИКСпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала