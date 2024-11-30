https://1prime.ru/20241130/poshliny-853229256.html
Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины
Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины - 30.11.2024, ПРАЙМ
Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины
США могут ввести против государств-членов БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от создания новой валюты, которая будет служить альтернативой... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T21:31+0300
2024-11-30T21:31+0300
2024-11-30T21:32+0300
экономика
дональд трамп
брикс
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376939_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_cfe312b3fcebda40911c5e7b891863f8.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. США могут ввести против государств-членов БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от создания новой валюты, которая будет служить альтернативой доллару, заявил в социальной сети Truth Social избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.В частности, Трамп в свойственной ему манере написал: "Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами".А вместе с тем избранный президент США пообещал ввести торговые ограничения для государств БРИКС и за дедолларизацию - отказ от доллара как расчетной валюты.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что сегодня говорить о создании единой валюты БРИКС еще рано, и такая цель перед участниками объединения не стоит.
https://1prime.ru/20241129/vto-853215651.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376939_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_3c9a53220154d52a6566341a3567bb03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, брикс, пошлины
Экономика, Дональд Трамп, БРИКС, пошлины
Трамп пригрозил ввести против стран БРИКС стопроцентные пошлины
Трамп пригрозил ввести против БРИКС пошлины за создание альтернативы доллару
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. США могут ввести против государств-членов БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от создания новой валюты, которая будет служить альтернативой доллару, заявил в социальной сети Truth Social избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
В частности, Трамп в свойственной ему манере написал: "Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами".
А вместе с тем избранный президент США пообещал ввести торговые ограничения для государств БРИКС и за дедолларизацию - отказ от доллара как расчетной валюты.
В ВТО надеются, что Трамп не примет вредные для торговой системы решения
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что сегодня говорить о создании единой валюты БРИКС еще рано, и такая цель перед участниками объединения не стоит.