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"Русская рулетка": Шольц предупредил о последствиях заигрывания с Москвой - 30.11.2024, ПРАЙМ
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"Русская рулетка": Шольц предупредил о последствиях заигрывания с Москвой
"Русская рулетка": Шольц предупредил о последствиях заигрывания с Москвой - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Русская рулетка": Шольц предупредил о последствиях заигрывания с Москвой
Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" c безопасностью Германии через ультиматумы поставок Украине ракет Taurus и... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T17:15+0300
2024-11-30T17:15+0300
политика
олаф шольц
германия
"орешник"
россия
запад
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БЕРЛИН, 30 ноя - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" c безопасностью Германии через ультиматумы поставок Украине ракет Taurus и ударов по России дальнобойным оружием, об этом он заявил в рамках посвященной его кандидатуре конференции партии социал-демократов (СДПГ) в Берлине. Так, Шольц упомянул своего оппонента Фридриха Мерца из партии Христианско-демократический союз (ХДС), который в случае своего избрания на пост канцлера намерен поставить Москве ультиматум по украинскому вопросу. Политик грозит передать Киеву ракеты Taurus для ударов вглубь российских территорий в случае невыполнения Москвой ряда условий. "Я могу только сказать – осторожно! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии", - предупредил Шольц. Он также призвал продолжать поддержку Украины без "втягивания" немцев в конфликт. Шольц обратил внимание и на новейшую баллистическую ракету "Орешник", которая, по его словам, по своим характеристикам превзошла все ранее использованные типы вооружения. "Можно отмахнуться от всего этого как от пустой угрозы в духе "как-нибудь обойдется". Но "как-нибудь обойдется" - такая позиция не годится, когда речь идет о безопасности Германии", - резюмировал он.
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олаф шольц, германия, "орешник", россия, запад
Политика, Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ, "Орешник", РОССИЯ, ЗАПАД
17:15 30.11.2024
 
"Русская рулетка": Шольц предупредил о последствиях заигрывания с Москвой

Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" через ультиматумы РФ по поставкам Taurus

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 30 ноя - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" c безопасностью Германии через ультиматумы поставок Украине ракет Taurus и ударов по России дальнобойным оружием, об этом он заявил в рамках посвященной его кандидатуре конференции партии социал-демократов (СДПГ) в Берлине.
Так, Шольц упомянул своего оппонента Фридриха Мерца из партии Христианско-демократический союз (ХДС), который в случае своего избрания на пост канцлера намерен поставить Москве ультиматум по украинскому вопросу. Политик грозит передать Киеву ракеты Taurus для ударов вглубь российских территорий в случае невыполнения Москвой ряда условий.
"Я могу только сказать – осторожно! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии", - предупредил Шольц.
Он также призвал продолжать поддержку Украины без "втягивания" немцев в конфликт. Шольц обратил внимание и на новейшую баллистическую ракету "Орешник", которая, по его словам, по своим характеристикам превзошла все ранее использованные типы вооружения.
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"Можно отмахнуться от всего этого как от пустой угрозы в духе "как-нибудь обойдется". Но "как-нибудь обойдется" - такая позиция не годится, когда речь идет о безопасности Германии", - резюмировал он.
 
ПолитикаОлаф ШольцГЕРМАНИЯ"Орешник"РОССИЯЗАПАД
 
 
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