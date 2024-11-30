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В Молдавии предупредили об угрозе нацбезопасности из-за тарифов на газ

В Молдавии предупредили об угрозе нацбезопасности из-за тарифов на газ - 30.11.2024, ПРАЙМ

В Молдавии предупредили об угрозе нацбезопасности из-за тарифов на газ

Отсрочка изменения тарифа на газ в зимний период повлияла бы на способность поставщика покрывать потребности Молдавии в энергоресурсе, что ставит под угрозу... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T12:18+0300

2024-11-30T12:18+0300

2024-11-30T12:18+0300

энергетика

молдавия

тарифы на газ

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КИШИНЕВ, 30 ноя - ПРАЙМ. Отсрочка изменения тарифа на газ в зимний период повлияла бы на способность поставщика покрывать потребности Молдавии в энергоресурсе, что ставит под угрозу национальную безопасность, заявили в Национальном агентстве по регулированию энергетики. В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. "Отсрочка корректировки цен неизбежно приведет к накоплению крупных финансовых потерь для поставщика государственных услуг, что может повлиять на его способность выполнять свои договорные обязательства. В критические зимние месяцы этот риск может поставить под угрозу безопасность поставок природного газа", - говорится в заявлении НАРЭ. В агентстве отметили, что из-за роста цен на международном рынке, среднегодовая цена закупок значительно выше той, которая включена в текущие тарифы. "Это требует срочной корректировки регулируемых цен, чтобы они отражали реальные затраты на закупки и обеспечивали финансовую жизнеспособность поставщика государственных услуг", - пояснил регулятор. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://1prime.ru/20241130/gaz-853223367.html

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молдавия, тарифы на газ