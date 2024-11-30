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В Молдавии предупредили об угрозе нацбезопасности из-за тарифов на газ - 30.11.2024, ПРАЙМ
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В Молдавии предупредили об угрозе нацбезопасности из-за тарифов на газ
В Молдавии предупредили об угрозе нацбезопасности из-за тарифов на газ - 30.11.2024, ПРАЙМ
В Молдавии предупредили об угрозе нацбезопасности из-за тарифов на газ
Отсрочка изменения тарифа на газ в зимний период повлияла бы на способность поставщика покрывать потребности Молдавии в энергоресурсе, что ставит под угрозу... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T12:18+0300
2024-11-30T12:18+0300
энергетика
молдавия
тарифы на газ
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КИШИНЕВ, 30 ноя - ПРАЙМ. Отсрочка изменения тарифа на газ в зимний период повлияла бы на способность поставщика покрывать потребности Молдавии в энергоресурсе, что ставит под угрозу национальную безопасность, заявили в Национальном агентстве по регулированию энергетики. В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. "Отсрочка корректировки цен неизбежно приведет к накоплению крупных финансовых потерь для поставщика государственных услуг, что может повлиять на его способность выполнять свои договорные обязательства. В критические зимние месяцы этот риск может поставить под угрозу безопасность поставок природного газа", - говорится в заявлении НАРЭ. В агентстве отметили, что из-за роста цен на международном рынке, среднегодовая цена закупок значительно выше той, которая включена в текущие тарифы. "Это требует срочной корректировки регулируемых цен, чтобы они отражали реальные затраты на закупки и обеспечивали финансовую жизнеспособность поставщика государственных услуг", - пояснил регулятор. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
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молдавия, тарифы на газ
Энергетика, МОЛДАВИЯ, тарифы на газ
12:18 30.11.2024
 
В Молдавии предупредили об угрозе нацбезопасности из-за тарифов на газ

Отсрочка повышения тарифа на газ в Молдавии ставит под угрозу нацбезопасность

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа территории Оренбургского газоперерабатывающего завода
На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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КИШИНЕВ, 30 ноя - ПРАЙМ. Отсрочка изменения тарифа на газ в зимний период повлияла бы на способность поставщика покрывать потребности Молдавии в энергоресурсе, что ставит под угрозу национальную безопасность, заявили в Национальном агентстве по регулированию энергетики.
В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
"Отсрочка корректировки цен неизбежно приведет к накоплению крупных финансовых потерь для поставщика государственных услуг, что может повлиять на его способность выполнять свои договорные обязательства. В критические зимние месяцы этот риск может поставить под угрозу безопасность поставок природного газа", - говорится в заявлении НАРЭ.
В агентстве отметили, что из-за роста цен на международном рынке, среднегодовая цена закупок значительно выше той, которая включена в текущие тарифы.
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"Это требует срочной корректировки регулируемых цен, чтобы они отражали реальные затраты на закупки и обеспечивали финансовую жизнеспособность поставщика государственных услуг", - пояснил регулятор.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯтарифы на газ
 
 
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