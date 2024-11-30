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"Отвратительно": Маск раскритиковал одно решение Британии

"Отвратительно": Маск раскритиковал одно решение Британии - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Отвратительно": Маск раскритиковал одно решение Британии

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск прокомментировал ситуацию с обвинениями за высказывания в интернете в Британии на фоне масштабной критики в адрес... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T11:20+0300

2024-11-30T11:20+0300

2024-11-30T11:20+0300

илон маск

великобритания

приговор

интернет

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск прокомментировал ситуацию с обвинениями за высказывания в интернете в Британии на фоне масштабной критики в адрес России."Отвратительно", — отметил Маск.Ранее стало известно, что в России с 2008 по 2017 год были осуждены всего 98 человек за незаконные высказывания в интернете. В это же время суды Британии только за 2916 год вынесли 1696 обвинительных приговоров.

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илон маск, великобритания, приговор, интернет