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"Отвратительно": Маск раскритиковал одно решение Британии
"Отвратительно": Маск раскритиковал одно решение Британии - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Отвратительно": Маск раскритиковал одно решение Британии
Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск прокомментировал ситуацию с обвинениями за высказывания в интернете в Британии на фоне масштабной критики в адрес... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T11:20+0300
2024-11-30T11:20+0300
2024-11-30T11:20+0300
илон маск
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск прокомментировал ситуацию с обвинениями за высказывания в интернете в Британии на фоне масштабной критики в адрес России."Отвратительно", — отметил Маск.Ранее стало известно, что в России с 2008 по 2017 год были осуждены всего 98 человек за незаконные высказывания в интернете. В это же время суды Британии только за 2916 год вынесли 1696 обвинительных приговоров.
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илон маск, великобритания, приговор, интернет
Илон Маск, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, приговор, интернет
"Отвратительно": Маск раскритиковал одно решение Британии
Маск назвал ужасной ситуацию с обвинительными приговорами в Великобритании
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск прокомментировал ситуацию с обвинениями за высказывания в интернете в Британии на фоне масштабной критики в адрес России.
"Отвратительно", — отметил Маск.
Ранее стало известно, что в России с 2008 по 2017 год были осуждены всего 98 человек за незаконные высказывания в интернете. В это же время суды Британии только за 2916 год вынесли 1696 обвинительных приговоров.
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