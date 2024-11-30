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Уничтожат за счет клиента: Какую еду запрещено ввозить в Россию

Уничтожат за счет клиента: Какую еду запрещено ввозить в Россию - 30.11.2024, ПРАЙМ

Уничтожат за счет клиента: Какую еду запрещено ввозить в Россию

По действующим правилам в Россию запрещено ввозить сырую и копченую рыбу без заводской упаковки, сырое мясо и "разливное" молоко. Это ограничение введено в... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T02:02+0300

2024-11-30T02:02+0300

2024-11-30T02:02+0300

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. По действующим правилам в Россию запрещено ввозить сырую и копченую рыбу без заводской упаковки, сырое мясо и "разливное" молоко. Это ограничение введено в целях охраны от возбудителей заразных болезней - общих для человека и животных. Об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.Также запрещен ввоз картофеля и посадочного материала - семян, черенков и луковиц. И это тоже связано с возможным распространением опасных заболеваний растений.По словам эксперта, если посадочный материал, сырое мясо, рыбу и полуфабрикаты у путешественника найдут, то их конфискуют и уничтожат."А вот любой готовой еды, в том числе попавшей под продуктовое эмбарго, можно ввезти не более 5 килограммов. Но только в фабричной упаковке, иначе таможенники могут потребовать фитосанитарный или ветеринарный сертификат", - предупреждает адвокат.Разумеется, речь идет лишь о ввозе продуктов физлицами. Оптовые поставки мяса, молока и овощей не запрещены, если они не подпадают под какие-либо другие ограничения. Но в этом случае заводы-изготовители тщательно проверяют, и вся продукция, предназначенная для поставок в Россию, проходит фитосанитарный контроль и сертифицируется.Ответственность за ввоз указанной продукции предусмотрена, в частности, главой 16 Кодекса об административных правонарушениях.Так, статья 16.1 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров с их конфискацией. Статья 16.2 Кодекса говорит о наложении штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией. А в ст.16.3 указано, что несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ приведет к штрафу в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров."Указанные товары будут конфискованы для дальнейшего уничтожения за счет нарушителя", - заключил Шиманский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес, общество , продукты