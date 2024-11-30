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Сечин допустил перенос проектов модернизации НПЗ "Роснефти" из-за ставки - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Сечин допустил перенос проектов модернизации НПЗ "Роснефти" из-за ставки
Сечин допустил перенос проектов модернизации НПЗ "Роснефти" из-за ставки - 30.11.2024, ПРАЙМ
Сечин допустил перенос проектов модернизации НПЗ "Роснефти" из-за ставки
Рост ключевой ставки Банка России снизил эффективность проектов модернизации НПЗ, дополнительно давят рост тарифов естественных монополий и увеличение затрат на | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T08:17+0300
2024-11-30T08:17+0300
энергетика
игорь сечин
роснефть
модернизация
нпз
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Рост ключевой ставки Банка России снизил эффективность проектов модернизации НПЗ, дополнительно давят рост тарифов естественных монополий и увеличение затрат на безопасность; чтобы не допустить убытков, "Роснефть" рассматривает необходимость переноса сроков обновления заводов, заявил глава компании Игорь Сечин. "Следствием повышения ключевой ставки стало снижение эффективности проектов модернизации НПЗ, требующих привлечения внешних финансовых ресурсов. Дополнительное давление на показатели заводов оказывают опережающий рост тарифов естественных монополий и увеличение затрат на обеспечение антитеррористической безопасности", - приводятся в сообщении "Роснефти" его слова. "В целях защиты интересов акционеров и недопущения убытков "Роснефть" рассматривает необходимость переноса сроков реализации проектов программы модернизации. При этом удовлетворение внутреннего спроса на качественные нефтепродукты остается приоритетом компании", - добавляется в его заявлении.
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игорь сечин, роснефть, модернизация, нпз
Энергетика, Игорь Сечин, Роснефть, модернизация, НПЗ
08:17 30.11.2024
 
Сечин допустил перенос проектов модернизации НПЗ "Роснефти" из-за ставки

Сечин: "Роснефть" может сдвинуть проекты модернизации НПЗ на фоне высокой ключевой ставки

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Рост ключевой ставки Банка России снизил эффективность проектов модернизации НПЗ, дополнительно давят рост тарифов естественных монополий и увеличение затрат на безопасность; чтобы не допустить убытков, "Роснефть" рассматривает необходимость переноса сроков обновления заводов, заявил глава компании Игорь Сечин.
"Следствием повышения ключевой ставки стало снижение эффективности проектов модернизации НПЗ, требующих привлечения внешних финансовых ресурсов. Дополнительное давление на показатели заводов оказывают опережающий рост тарифов естественных монополий и увеличение затрат на обеспечение антитеррористической безопасности", - приводятся в сообщении "Роснефти" его слова.
"В целях защиты интересов акционеров и недопущения убытков "Роснефть" рассматривает необходимость переноса сроков реализации проектов программы модернизации. При этом удовлетворение внутреннего спроса на качественные нефтепродукты остается приоритетом компании", - добавляется в его заявлении.
Вывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании Роснефть в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
Капзатраты "Роснефти" за девять месяцев превысили 1 триллион рублей
08:15
 
ЭнергетикаИгорь СечинРоснефтьмодернизацияНПЗ
 
 
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