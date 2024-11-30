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Российский рынок акций на следующей неделе продолжит расти к 2650 пунктам - 30.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241130/prognoz-853211022.html
Российский рынок акций на следующей неделе продолжит расти к 2650 пунктам
Российский рынок акций на следующей неделе продолжит расти к 2650 пунктам - 30.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций на следующей неделе продолжит расти к 2650 пунктам
Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 0,4%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 6,8%. Курс рубля по... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T08:00+0300
2024-11-30T08:00+0300
экономика
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биржевые торги
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 0,4%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 6,8%. Курс рубля по отношению к доллару ослаб за неделю на 3%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 112 рублей. Торговая неделя прошла с явным доминированием в повестке валютного рынка, практически вытеснив из информационного поля корпоративные новости. Курс доллара на форексе достигал отметки 120 рублей, охладившись к пятнице до 110-112 рублей. На рынке акций, после обновления индексом Мосбиржи минимума (2426 пунктов) в среду, наблюдается довольно уверенный отскок до уровня 2570 пунктов в пятницу, что составляет около 6%. Поддержку рынку оказывали акции экспортеров "Газпрома" и ГМК "Норникеля", которые росли в пятницу на 2,5-2,7% в отсутствие каких-либо корпоративных новостей. Котировки "Магнита" выросли на 6%, после опубликования итогов заседания совета директоров, на котором было принято решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям ПАО "Магнит" в размере 560 рублей. Акции "Магнита", последнее время, вели себя хуже рынка из-за ощутимого влияния на прибыль расходов, связанных с выросшей долговой нагрузкой, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Мы ожидаем, что российские акции на следующей неделе, вероятно, продолжат расти, с краткосрочной целью на уровне 2650 пунктов по индексу Мосбиржи.
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Александр Власенко
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, биржевые торги, российский рынок акций, курсы валют
Экономика, Мнения аналитиков, биржевые торги, российский рынок акций, курсы валют
08:00 30.11.2024
 

Российский рынок акций на следующей неделе продолжит расти к 2650 пунктам

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 0,4%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 6,8%. Курс рубля по отношению к доллару ослаб за неделю на 3%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 112 рублей.
Торговая неделя прошла с явным доминированием в повестке валютного рынка, практически вытеснив из информационного поля корпоративные новости. Курс доллара на форексе достигал отметки 120 рублей, охладившись к пятнице до 110-112 рублей.
На рынке акций, после обновления индексом Мосбиржи минимума (2426 пунктов) в среду, наблюдается довольно уверенный отскок до уровня 2570 пунктов в пятницу, что составляет около 6%. Поддержку рынку оказывали акции экспортеров "Газпрома" и ГМК "Норникеля", которые росли в пятницу на 2,5-2,7% в отсутствие каких-либо корпоративных новостей. Котировки "Магнита" выросли на 6%, после опубликования итогов заседания совета директоров, на котором было принято решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям ПАО "Магнит" в размере 560 рублей. Акции "Магнита", последнее время, вели себя хуже рынка из-за ощутимого влияния на прибыль расходов, связанных с выросшей долговой нагрузкой, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.
Мы ожидаем, что российские акции на следующей неделе, вероятно, продолжат расти, с краткосрочной целью на уровне 2650 пунктов по индексу Мосбиржи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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