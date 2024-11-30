Российский рынок акций на следующей неделе продолжит расти к 2650 пунктам

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 0,4%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 6,8%. Курс рубля по отношению к доллару ослаб за неделю на 3%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 112 рублей. Торговая неделя прошла с явным доминированием в повестке валютного рынка, практически вытеснив из информационного поля корпоративные новости. Курс доллара на форексе достигал отметки 120 рублей, охладившись к пятнице до 110-112 рублей. На рынке акций, после обновления индексом Мосбиржи минимума (2426 пунктов) в среду, наблюдается довольно уверенный отскок до уровня 2570 пунктов в пятницу, что составляет около 6%. Поддержку рынку оказывали акции экспортеров "Газпрома" и ГМК "Норникеля", которые росли в пятницу на 2,5-2,7% в отсутствие каких-либо корпоративных новостей. Котировки "Магнита" выросли на 6%, после опубликования итогов заседания совета директоров, на котором было принято решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям ПАО "Магнит" в размере 560 рублей. Акции "Магнита", последнее время, вели себя хуже рынка из-за ощутимого влияния на прибыль расходов, связанных с выросшей долговой нагрузкой, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Мы ожидаем, что российские акции на следующей неделе, вероятно, продолжат расти, с краткосрочной целью на уровне 2650 пунктов по индексу Мосбиржи.
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 0,4%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 6,8%. Курс рубля по отношению к доллару ослаб за неделю на 3%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 112 рублей.
Торговая неделя прошла с явным доминированием в повестке валютного рынка, практически вытеснив из информационного поля корпоративные новости. Курс доллара на форексе достигал отметки 120 рублей, охладившись к пятнице до 110-112 рублей.
На рынке акций, после обновления индексом Мосбиржи минимума (2426 пунктов) в среду, наблюдается довольно уверенный отскок до уровня 2570 пунктов в пятницу, что составляет около 6%. Поддержку рынку оказывали акции экспортеров "Газпрома" и ГМК "Норникеля", которые росли в пятницу на 2,5-2,7% в отсутствие каких-либо корпоративных новостей. Котировки "Магнита" выросли на 6%, после опубликования итогов заседания совета директоров, на котором было принято решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям ПАО "Магнит" в размере 560 рублей. Акции "Магнита", последнее время, вели себя хуже рынка из-за ощутимого влияния на прибыль расходов, связанных с выросшей долговой нагрузкой, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.
Мы ожидаем, что российские акции на следующей неделе, вероятно, продолжат расти, с краткосрочной целью на уровне 2650 пунктов по индексу Мосбиржи.
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