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Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной - 30.11.2024, ПРАЙМ
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной
Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на украинскую границу, рассказал премьер-министр страны Дональд Туск. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T13:20+0300
2024-11-30T13:20+0300
политика
польша
граница
россия
украина
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ВАРШАВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на украинскую границу, рассказал премьер-министр страны Дональд Туск. Ранее Туск также заявлял, что первый участок программы "Восточный щит" уже вводится на российской границе. "Мы хотим, чтобы на всем протяжении восточной границы поляки чувствовали себя в безопасности", - резюмировал польский политик. Польша реализовала на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит". На нее государство направило 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США) в 2024-2028 годах.
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польша, граница, россия, украина
Политика, ПОЛЬША, граница, РОССИЯ, УКРАИНА
13:20 30.11.2024
 
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной

Туск: Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на границу с Украиной

© Public DomaiinПольские военные, Сквежина
Польские военные, Сквежина
© Public Domaiin
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ВАРШАВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на украинскую границу, рассказал премьер-министр страны Дональд Туск.
Ранее Туск также заявлял, что первый участок программы "Восточный щит" уже вводится на российской границе. "Мы хотим, чтобы на всем протяжении восточной границы поляки чувствовали себя в безопасности", - резюмировал польский политик.
Польша реализовала на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит". На нее государство направило 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США) в 2024-2028 годах.
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