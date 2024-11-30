https://1prime.ru/20241130/programma-853224299.html
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной - 30.11.2024, ПРАЙМ
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной
Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на украинскую границу, рассказал премьер-министр страны Дональд Туск. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T13:20+0300
2024-11-30T13:20+0300
2024-11-30T13:20+0300
политика
польша
граница
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/12/841261225_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_cba59bf7be3f4145cff469a395ad4584.jpg
ВАРШАВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на украинскую границу, рассказал премьер-министр страны Дональд Туск. Ранее Туск также заявлял, что первый участок программы "Восточный щит" уже вводится на российской границе. "Мы хотим, чтобы на всем протяжении восточной границы поляки чувствовали себя в безопасности", - резюмировал польский политик. Польша реализовала на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит". На нее государство направило 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США) в 2024-2028 годах.
https://1prime.ru/20241130/povyshenie-853223652.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/12/841261225_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_e8f5422dcbe1537a511564332d39a720.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, граница, россия, украина
Политика, ПОЛЬША, граница, РОССИЯ, УКРАИНА
Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной
Туск: Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на границу с Украиной
ВАРШАВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на украинскую границу, рассказал премьер-министр страны Дональд Туск.
Ранее Туск также заявлял, что первый участок программы "Восточный щит" уже вводится на российской границе. "Мы хотим, чтобы на всем протяжении восточной границы поляки чувствовали себя в безопасности", - резюмировал польский политик.
Польша реализовала на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит". На нее государство направило 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США) в 2024-2028 годах.
В Молдавии предупредили об угрозе нацбезопасности из-за тарифов на газ