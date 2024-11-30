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Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной

Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной - 30.11.2024, ПРАЙМ

Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной

Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на украинскую границу, рассказал премьер-министр страны Дональд Туск. | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T13:20+0300

2024-11-30T13:20+0300

2024-11-30T13:20+0300

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польша

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ВАРШАВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Польша расширит фортификационную программу "Восточный щит" на украинскую границу, рассказал премьер-министр страны Дональд Туск. Ранее Туск также заявлял, что первый участок программы "Восточный щит" уже вводится на российской границе. "Мы хотим, чтобы на всем протяжении восточной границы поляки чувствовали себя в безопасности", - резюмировал польский политик. Польша реализовала на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит". На нее государство направило 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США) в 2024-2028 годах.

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польша, граница, россия, украина