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Раскрыл все карты. На Западе ополчились на Джонсона из-за одного признания - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Раскрыл все карты. На Западе ополчились на Джонсона из-за одного признания
Раскрыл все карты. На Западе ополчились на Джонсона из-за одного признания - 30.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыл все карты. На Западе ополчились на Джонсона из-за одного признания
Заявление экс-премьера Британии о том, что Запад организует против Москвы прокси-войну, является крайне бесстыдным, сообщает Strategic Culture. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T13:03+0300
2024-11-30T13:03+0300
политика
борис джонсон
великобритания
запад
третья мировая война
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Заявление экс-премьера Британии о том, что Запад организует против Москвы прокси-войну, является крайне бесстыдным, сообщает Strategic Culture."Это не заставило Джонсона задуматься или стыдиться. Он призвал европейцев отправить больше оружия на Украину. Его грубая откровенность также не вызвала никакого возмущения или осуждения", - отметил автор статьи, возмутившись столь открытым и очевидным признанием британского политика.В статье также было отмечено, что Европа, являясь "рабской игрушкой" Вашингтона, подвергается постоянному насилию в противостоянии с Москвой и грозит оказаться в эпицентре "Армагеддона".
https://1prime.ru/20241130/voyna-853223527.html
великобритания
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борис джонсон, великобритания, запад, третья мировая война
Политика, Борис Джонсон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД, третья мировая война
13:03 30.11.2024
 
Раскрыл все карты. На Западе ополчились на Джонсона из-за одного признания

SC: слова Джонсона о прокси-войне подтвердили позицию России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineЭкс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Заявление экс-премьера Британии о том, что Запад организует против Москвы прокси-войну, является крайне бесстыдным, сообщает Strategic Culture.
"Это не заставило Джонсона задуматься или стыдиться. Он призвал европейцев отправить больше оружия на Украину. Его грубая откровенность также не вызвала никакого возмущения или осуждения", - отметил автор статьи, возмутившись столь открытым и очевидным признанием британского политика.
В статье также было отмечено, что Европа, являясь "рабской игрушкой" Вашингтона, подвергается постоянному насилию в противостоянии с Москвой и грозит оказаться в эпицентре "Армагеддона".
Тауэрский мост в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
"Не повезет". Эксперт дал неутешительный прогноз по Британии в случае войны
12:04
 
ПолитикаБорис ДжонсонВЕЛИКОБРИТАНИЯЗАПАДтретья мировая война
 
 
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