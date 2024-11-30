https://1prime.ru/20241130/proksi-voyna-853224031.html

Раскрыл все карты. На Западе ополчились на Джонсона из-за одного признания

Раскрыл все карты. На Западе ополчились на Джонсона из-за одного признания - 30.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыл все карты. На Западе ополчились на Джонсона из-за одного признания

Заявление экс-премьера Британии о том, что Запад организует против Москвы прокси-войну, является крайне бесстыдным, сообщает Strategic Culture. | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T13:03+0300

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политика

борис джонсон

великобритания

запад

третья мировая война

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Заявление экс-премьера Британии о том, что Запад организует против Москвы прокси-войну, является крайне бесстыдным, сообщает Strategic Culture."Это не заставило Джонсона задуматься или стыдиться. Он призвал европейцев отправить больше оружия на Украину. Его грубая откровенность также не вызвала никакого возмущения или осуждения", - отметил автор статьи, возмутившись столь открытым и очевидным признанием британского политика.В статье также было отмечено, что Европа, являясь "рабской игрушкой" Вашингтона, подвергается постоянному насилию в противостоянии с Москвой и грозит оказаться в эпицентре "Армагеддона".

https://1prime.ru/20241130/voyna-853223527.html

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борис джонсон, великобритания, запад, третья мировая война