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На Западе задали два неудобных вопроса о НАТО и России
На Западе задали два неудобных вопроса о НАТО и России - 30.11.2024, ПРАЙМ
На Западе задали два неудобных вопроса о НАТО и России
Ирландский журналист Чей Боуз задался вопросом о будущем в случае начала открытого противостояния Североатлантического альянса и Москвы. Он обратился к... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T10:24+0300
2024-11-30T10:24+0300
2024-11-30T10:24+0300
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз задался вопросом о будущем в случае начала открытого противостояния Североатлантического альянса и Москвы. Он обратился к политикам в соцсети Х."Сколько политиков НАТО погибнет в боях, если им удастся начать войну с Россией? А сколько из вас и ваших детей погибнет в боях, если им удастся начать войну с Россией?", – подчеркнул он.Боуз также отметил, что Западу стоит воспринимать Россию гораздо более серьезно.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".
https://1prime.ru/20241130/nato-853221119.html
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россия, нато, провокация
Политика, РОССИЯ, НАТО, провокация
На Западе задали два неудобных вопроса о НАТО и России
Журналист Боуз раскритиковал руководство НАТО за провоцирование России
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз задался вопросом о будущем в случае начала открытого противостояния Североатлантического альянса и Москвы. Он обратился к политикам в соцсети Х
.
"Сколько политиков НАТО погибнет в боях, если им удастся начать войну с Россией? А сколько из вас и ваших детей погибнет в боях, если им удастся начать войну с Россией?", – подчеркнул он.
Боуз также отметил, что Западу стоит воспринимать Россию гораздо более серьезно.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".
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