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Moody's пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Венгрии на "негативный"

Moody's пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Венгрии на "негативный" - 30.11.2024, ПРАЙМ

Moody's пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Венгрии на "негативный"

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что изменило прогноз кредитного рейтинга Венгрии со "стабильного" до "негативного". | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T09:15+0300

2024-11-30T09:15+0300

2024-11-30T09:15+0300

экономика

венгрия

moody's

кредитный рейтинг

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что изменило прогноз кредитного рейтинга Венгрии со "стабильного" до "негативного". "Сегодня Moody's изменило прогноз по рейтингу правительства Венгрии со стабильного на негативный. В то же время мы подтвердили долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валютах, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валютах на уровне Baa2", - говорится в заявлении агентства. Отмечается, что принятое решение основано на рисках, связанных с "качеством институтов и управления в Венгрии", из-за которых существует вероятность прекращения выделения значительной части средств от ЕС. В свою очередь это может замедлить темпы роста ВВП и ослабить фискальные и долговые показатели страны. Кроме того, потенциальное резкое увеличение государственных расходов в преддверии парламентских выборов, запланированных на 2026 год, может усугубить негативные фискальные тенденции.

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венгрия, moody's, кредитный рейтинг