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Moody's пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Венгрии на "негативный" - 30.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241130/reyting-853221379.html
Moody's пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Венгрии на "негативный"
Moody's пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Венгрии на "негативный" - 30.11.2024, ПРАЙМ
Moody's пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Венгрии на "негативный"
Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что изменило прогноз кредитного рейтинга Венгрии со "стабильного" до "негативного". | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T09:15+0300
2024-11-30T09:15+0300
экономика
венгрия
moody's
кредитный рейтинг
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что изменило прогноз кредитного рейтинга Венгрии со "стабильного" до "негативного". "Сегодня Moody's изменило прогноз по рейтингу правительства Венгрии со стабильного на негативный. В то же время мы подтвердили долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валютах, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валютах на уровне Baa2", - говорится в заявлении агентства. Отмечается, что принятое решение основано на рисках, связанных с "качеством институтов и управления в Венгрии", из-за которых существует вероятность прекращения выделения значительной части средств от ЕС. В свою очередь это может замедлить темпы роста ВВП и ослабить фискальные и долговые показатели страны. Кроме того, потенциальное резкое увеличение государственных расходов в преддверии парламентских выборов, запланированных на 2026 год, может усугубить негативные фискальные тенденции.
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венгрия, moody's, кредитный рейтинг
Экономика, ВЕНГРИЯ, Moody's, кредитный рейтинг
09:15 30.11.2024
 
Moody's пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Венгрии на "негативный"

Moody's изменило прогноз кредитного рейтинга Венгрии со "стабильного" на "негативный"

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© CC BY 2.0 / J Dimas
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что изменило прогноз кредитного рейтинга Венгрии со "стабильного" до "негативного".
"Сегодня Moody's изменило прогноз по рейтингу правительства Венгрии со стабильного на негативный. В то же время мы подтвердили долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валютах, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валютах на уровне Baa2", - говорится в заявлении агентства.
Отмечается, что принятое решение основано на рисках, связанных с "качеством институтов и управления в Венгрии", из-за которых существует вероятность прекращения выделения значительной части средств от ЕС. В свою очередь это может замедлить темпы роста ВВП и ослабить фискальные и долговые показатели страны. Кроме того, потенциальное резкое увеличение государственных расходов в преддверии парламентских выборов, запланированных на 2026 год, может усугубить негативные фискальные тенденции.
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