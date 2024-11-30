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В России продлили срок уплаты имущественных налогов - 30.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241130/rossija-853219322.html
В России продлили срок уплаты имущественных налогов
В России продлили срок уплаты имущественных налогов - 30.11.2024, ПРАЙМ
В России продлили срок уплаты имущественных налогов
Подходит к концу срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ – по закону их надо уплатить не позднее 1 декабря, но в этом году эта дата приходится на... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T03:30+0300
2024-11-30T03:30+0300
экономика
рф
москва
оренбургская область
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Подходит к концу срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ – по закону их надо уплатить не позднее 1 декабря, но в этом году эта дата приходится на воскресенье, поэтому крайний срок продлен до 2 декабря, рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы "Джи Ар Менеджмент" (GRM) Сергей Новиков. "Первого декабря каждого календарного года в России - последний день для уплаты имущественных налогов физическими лицами", - сказал Новиков. Эксперт напомнил, что к налогам, которые надо заплатить, относятся земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан. "В связи с тем, что в 2024 году 1 декабря приходится на выходной день, срок уплаты продлен до ближайшего первого рабочего дня – 2 декабря 2024 года. Начиная с 3 декабря 2024 года на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС РФ вправе начислять пени", - напомнил он. Узнать сумму налогов, причитающихся к уплате, можно в личном кабинете на сайте ФНС, в специальном приложении, на портале "Госуслуги" или при личном визите в МФЦ или ФНС. Кроме того, гражданам, которые не пользуются электронными услугами, налоговая служба продолжает рассылать налоговые уведомления в бумажном виде. "Уплату налога можно производить досрочно, в любой удобной для плательщика денежной форме: оплата наличными в кассе банка, в личном кабинете налогоплательщика или в мобильных приложениях банков посредством QR-кодов, указанных в налоговых уведомлениях", - уточнил эксперт. Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллионов физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления.
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рф, москва, оренбургская область, сергей новиков, фнс россии, фнс
Экономика, РФ, МОСКВА, Оренбургская область, Сергей Новиков, ФНС России, ФНС
03:30 30.11.2024
 
В России продлили срок уплаты имущественных налогов

Юрист Новиков: срок уплаты имущественных налогов физических лиц продлен до 2 декабря

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Подходит к концу срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ – по закону их надо уплатить не позднее 1 декабря, но в этом году эта дата приходится на воскресенье, поэтому крайний срок продлен до 2 декабря, рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы "Джи Ар Менеджмент" (GRM) Сергей Новиков.
"Первого декабря каждого календарного года в России - последний день для уплаты имущественных налогов физическими лицами", - сказал Новиков. Эксперт напомнил, что к налогам, которые надо заплатить, относятся земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.
"В связи с тем, что в 2024 году 1 декабря приходится на выходной день, срок уплаты продлен до ближайшего первого рабочего дня – 2 декабря 2024 года. Начиная с 3 декабря 2024 года на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС РФ вправе начислять пени", - напомнил он.
Узнать сумму налогов, причитающихся к уплате, можно в личном кабинете на сайте ФНС, в специальном приложении, на портале "Госуслуги" или при личном визите в МФЦ или ФНС. Кроме того, гражданам, которые не пользуются электронными услугами, налоговая служба продолжает рассылать налоговые уведомления в бумажном виде.
"Уплату налога можно производить досрочно, в любой удобной для плательщика денежной форме: оплата наличными в кассе банка, в личном кабинете налогоплательщика или в мобильных приложениях банков посредством QR-кодов, указанных в налоговых уведомлениях", - уточнил эксперт.
Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллионов физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления.
 
ЭкономикаРФМОСКВАОренбургская областьСергей НовиковФНС РоссииФНС
 
 
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