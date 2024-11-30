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Закупки автомобилей скорой помощи в России выросли на 37% - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Закупки автомобилей скорой помощи в России выросли на 37%
Закупки автомобилей скорой помощи в России выросли на 37% - 30.11.2024, ПРАЙМ
Закупки автомобилей скорой помощи в России выросли на 37%
Сумма госзакупок на поставку автомобилей скорой помощи в январе-ноябре составила 4,4 миллиарда рублей, что на 37% превышает показатель за аналогичный период... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T03:46+0300
2024-11-30T03:46+0300
бизнес
финансы
общество
москва
московская область
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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Сумма госзакупок на поставку автомобилей скорой помощи в январе-ноябре составила 4,4 миллиарда рублей, что на 37% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости эксперт сервиса "Контур.Закупки" Василий Данильчик. "С января по декабрь 2023 года госзаказчики, публикующие торги по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, провели 193 закупки на 3,2 миллиарда рублей с целью приобретения автомобилей для оказания скорой медицинской помощи. За аналогичный период этого года состоялось 157 тендеров на 4,4 миллиарда рублей", - подсчитал эксперт. Самой крупной в нынешнем году закупкой стало приобретение петербургским ГБУЗ "Медсантранс" 67 автомобилей. Начальная цена составила 500 миллионов рублей. Другой крупный тендер на сумму 440 миллионов рублей провел заказчик из Московской области ГКУ МО "ДЕЗ". Срок исполнения контракта по поставке 44 автомобилей - до 30 января 2025 года. "Увеличение суммы затрат госзаказчиков в 2024 на покупку, кроме потребности в обновлении парка автомобилей, связано также с удорожанием их производства. Это видно по увеличению средней цены одной закупки. В 2023 году она составляла 31 миллион рублей, а за первые 11 месяцев 2024 года увеличилась на 51% - до 47 миллионов рублей", - рассказал Данильчик. Он уточнил, что до конца года заказчики планируют совершить еще 9 закупок автомобилей скорой помощи на 115 миллионов рублей.
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бизнес, финансы, общество , москва, московская область
Бизнес, Финансы, Общество , МОСКВА, Московская область
03:46 30.11.2024
 
Закупки автомобилей скорой помощи в России выросли на 37%

Эксперт Данильчик: госзакупки на автомобили скорой помощи в январе-ноябре выросли на 37%

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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Сумма госзакупок на поставку автомобилей скорой помощи в январе-ноябре составила 4,4 миллиарда рублей, что на 37% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости эксперт сервиса "Контур.Закупки" Василий Данильчик.
"С января по декабрь 2023 года госзаказчики, публикующие торги по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, провели 193 закупки на 3,2 миллиарда рублей с целью приобретения автомобилей для оказания скорой медицинской помощи. За аналогичный период этого года состоялось 157 тендеров на 4,4 миллиарда рублей", - подсчитал эксперт.
Самой крупной в нынешнем году закупкой стало приобретение петербургским ГБУЗ "Медсантранс" 67 автомобилей. Начальная цена составила 500 миллионов рублей.
Другой крупный тендер на сумму 440 миллионов рублей провел заказчик из Московской области ГКУ МО "ДЕЗ". Срок исполнения контракта по поставке 44 автомобилей - до 30 января 2025 года.
"Увеличение суммы затрат госзаказчиков в 2024 на покупку, кроме потребности в обновлении парка автомобилей, связано также с удорожанием их производства. Это видно по увеличению средней цены одной закупки. В 2023 году она составляла 31 миллион рублей, а за первые 11 месяцев 2024 года увеличилась на 51% - до 47 миллионов рублей", - рассказал Данильчик.
Он уточнил, что до конца года заказчики планируют совершить еще 9 закупок автомобилей скорой помощи на 115 миллионов рублей.
 
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