https://1prime.ru/20241130/rossijane-853219624.html

Россияне стали меньше покупать красной икры

Россияне стали меньше покупать красной икры - 30.11.2024, ПРАЙМ

Россияне стали меньше покупать красной икры

Россияне стали меньше покупать красной икры: число покупок сокращается, а чаще всего приобретаются банки по 200-300 граммов, а не по 500 граммов, как в прошлом... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T06:45+0300

2024-11-30T06:45+0300

2024-11-30T06:45+0300

бизнес

общество

россия

москва

удмуртия

крым

росстат

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853219624.jpg?1732938331

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали меньше покупать красной икры: число покупок сокращается, а чаще всего приобретаются банки по 200-300 граммов, а не по 500 граммов, как в прошлом году, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "В топе покупок сейчас, как это было в 2021-2022 году, – красная икра в объемах по 200-300 грамм. В прошлом году в топ продаж выходили объемы по 0,5 килограмма", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года. Число покупок разных видов красной икры снижается: горбуши - на 24%, нерки - на 13%, кеты и кижуча - на 12%, а чавычи - на 8%. В то же время траты при покупке разных видов красной икры, наоборот, выросли. Сильнее всего средний чек за год увеличился у горбуши – на 33%, до 2790 рублей, а самым высоким он был у чавычи - 6220 рублей (+18%). Примерно по 20% выросли траты на икру нерки (3460 рублей), кеты (3250 рублей) и кижуча (5990 рублей). "В розничной торговле запасы натуральной красной икры, оставшиеся после рекордного улова прошлого года, практически исчерпаны, и на рынке представлена только продукция нового вылова, которая продается по более высоким ценам из-за снижения предложения вследствие резкого уменьшения объемов добычи лососевых", - пояснили аналитики. Кроме того, в этом сезоне наблюдается дефицит доступной икры горбуши, которая уступает место нерке, кете и другим более дорогим видам красной рыбы. "В преддверии новогодних праздников это приводит к повышению среднего уровня цен и снижению спроса в сегменте натуральной икры", - заключили аналитики. По данным Росстата, средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. При этом, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), самая доступная икра - в Удмуртии, а самая дорогая - в Крыму.

москва

удмуртия

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, москва, удмуртия, крым, росстат, росстат