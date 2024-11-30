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Россияне стали меньше покупать красной икры
Россияне стали меньше покупать красной икры - 30.11.2024, ПРАЙМ
Россияне стали меньше покупать красной икры
Россияне стали меньше покупать красной икры: число покупок сокращается, а чаще всего приобретаются банки по 200-300 граммов, а не по 500 граммов, как в прошлом... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T06:45+0300
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали меньше покупать красной икры: число покупок сокращается, а чаще всего приобретаются банки по 200-300 граммов, а не по 500 граммов, как в прошлом году, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"В топе покупок сейчас, как это было в 2021-2022 году, – красная икра в объемах по 200-300 грамм. В прошлом году в топ продаж выходили объемы по 0,5 килограмма", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года.
Число покупок разных видов красной икры снижается: горбуши - на 24%, нерки - на 13%, кеты и кижуча - на 12%, а чавычи - на 8%.
В то же время траты при покупке разных видов красной икры, наоборот, выросли. Сильнее всего средний чек за год увеличился у горбуши – на 33%, до 2790 рублей, а самым высоким он был у чавычи - 6220 рублей (+18%). Примерно по 20% выросли траты на икру нерки (3460 рублей), кеты (3250 рублей) и кижуча (5990 рублей).
"В розничной торговле запасы натуральной красной икры, оставшиеся после рекордного улова прошлого года, практически исчерпаны, и на рынке представлена только продукция нового вылова, которая продается по более высоким ценам из-за снижения предложения вследствие резкого уменьшения объемов добычи лососевых", - пояснили аналитики.
Кроме того, в этом сезоне наблюдается дефицит доступной икры горбуши, которая уступает место нерке, кете и другим более дорогим видам красной рыбы. "В преддверии новогодних праздников это приводит к повышению среднего уровня цен и снижению спроса в сегменте натуральной икры", - заключили аналитики.
По данным Росстата, средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. При этом, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), самая доступная икра - в Удмуртии, а самая дорогая - в Крыму.
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Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Удмуртия, КРЫМ, Росстат, РОССТАТ
Россияне стали меньше покупать красной икры
"Платформа ОФД": россияне стали меньше покупать красной икры
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали меньше покупать красной икры: число покупок сокращается, а чаще всего приобретаются банки по 200-300 граммов, а не по 500 граммов, как в прошлом году, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"В топе покупок сейчас, как это было в 2021-2022 году, – красная икра в объемах по 200-300 грамм. В прошлом году в топ продаж выходили объемы по 0,5 килограмма", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года.
Число покупок разных видов красной икры снижается: горбуши - на 24%, нерки - на 13%, кеты и кижуча - на 12%, а чавычи - на 8%.
В то же время траты при покупке разных видов красной икры, наоборот, выросли. Сильнее всего средний чек за год увеличился у горбуши – на 33%, до 2790 рублей, а самым высоким он был у чавычи - 6220 рублей (+18%). Примерно по 20% выросли траты на икру нерки (3460 рублей), кеты (3250 рублей) и кижуча (5990 рублей).
"В розничной торговле запасы натуральной красной икры, оставшиеся после рекордного улова прошлого года, практически исчерпаны, и на рынке представлена только продукция нового вылова, которая продается по более высоким ценам из-за снижения предложения вследствие резкого уменьшения объемов добычи лососевых", - пояснили аналитики.
Кроме того, в этом сезоне наблюдается дефицит доступной икры горбуши, которая уступает место нерке, кете и другим более дорогим видам красной рыбы. "В преддверии новогодних праздников это приводит к повышению среднего уровня цен и снижению спроса в сегменте натуральной икры", - заключили аналитики.
По данным Росстата, средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. При этом, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), самая доступная икра - в Удмуртии, а самая дорогая - в Крыму.