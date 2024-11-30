https://1prime.ru/20241130/sderzhannost-853228366.html

Так ли сдержана Россия во внешней политике? Критикам подробно объяснили

Так ли сдержана Россия во внешней политике? Критикам подробно объяснили - 30.11.2024, ПРАЙМ

Так ли сдержана Россия во внешней политике? Критикам подробно объяснили

Если Российская Федерация нанесет удар по центрам принятия решения на Западе, последует ответ, а задача России - не получить ответный удар, а победить в долгом... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T19:46+0300

2024-11-30T19:46+0300

2024-11-30T19:46+0300

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экспертное мнение

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МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Если Российская Федерация нанесет удар по центрам принятия решения на Западе, последует ответ, а задача России - не получить ответный удар, а победить в долгом глобальном противостоянии Соединенные Штаты, заявил политолог Ростислав Ищенко, комментируя якобы сдержанность РФ во внешней политике. Об этом рассказывается в публикации издания "Военное дело". "Россию вообще-то трудно обвинить в сдержанности, - отметил политолог. - Россия действует максимально жестко. Настолько жестко, насколько ей позволяют собственные силы и обстоятельства".Иллюстрируя свое утверждение, Ищенко напомнил, что в 2007 году президент РФ Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о жесткой позиции России в отношении расширения НАТО на восток, призвав изменить мировую систему и договариваться на новых условия. В 2008 году был военный ответ на агрессивные действия Грузии, причем Россия признавала Южную Осетию суверенной территорией другого государства. В 2014-м был Крым, который до проведения референдума Россия тоже признавала суверенной территорией Украины, а в 2022-м Россия, как отметил политолог, действовала в Донбассе уже на тех территориях, которые признала независимыми. При этом он подчеркнул, что в числе задач спецоперации была объявлена не только защита Донбасса, но также изменение внешней политики Украины."Так что никакой сдержанности России во внешней политике нет и в помине", - подчеркнул эксперт.Подытоживая, он отметил, что задача Российской Федерации - "не врезать кому-то посильнее", а потом получить в ответ, а победить в долгом глобальном противостоянии США,

https://1prime.ru/20241130/udar-853227281.html

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