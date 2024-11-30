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Путин подписан закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Путин подписан закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных
Путин подписан закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных - 30.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписан закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за неправильное содержание домашних животных, соответствующий документ | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T20:15+0300
2024-11-30T20:15+0300
домашние животные
закон
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за неправильное содержание домашних животных, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предполагается внесение изменений в КоАП в части введения ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. За совершение данного административного правонарушения предлагается выносить предупреждение либо наказывать штрафом - для граждан он составит от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц - от 15 до 30 тысяч рублей. При этом административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.
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домашние животные, закон
домашние животные, закон
20:15 30.11.2024
 
Путин подписан закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных

Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобака породы сибирский хаски
Собака породы сибирский хаски - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за неправильное содержание домашних животных, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предполагается внесение изменений в КоАП в части введения ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. За совершение данного административного правонарушения предлагается выносить предупреждение либо наказывать штрафом - для граждан он составит от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц - от 15 до 30 тысяч рублей.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
ГД введет штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных
24 сентября, 16:23
При этом административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.
 
домашние животныезакон
 
 
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