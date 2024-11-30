https://1prime.ru/20241130/shtrafy-853228808.html

Путин подписан закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных

Путин подписан закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных - 30.11.2024, ПРАЙМ

Путин подписан закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за неправильное содержание домашних животных, соответствующий документ | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T20:15+0300

2024-11-30T20:15+0300

2024-11-30T20:15+0300

домашние животные

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/83341/14/833411424_0:199:2651:1690_1920x0_80_0_0_2af6304a52100e2907eab205393aebf1.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за неправильное содержание домашних животных, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предполагается внесение изменений в КоАП в части введения ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. За совершение данного административного правонарушения предлагается выносить предупреждение либо наказывать штрафом - для граждан он составит от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц - от 15 до 30 тысяч рублей. При этом административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.

https://1prime.ru/20240924/shtraf-851747810.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

домашние животные, закон