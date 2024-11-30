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Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных
Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных - 30.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний, соответствующий документ размещен на... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T20:45+0300
2024-11-30T20:46+0300
закон
утечки данных
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. За незаконное распространение от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов персональных данных или от 10 тысяч до 100 тысяч их идентификаторов устанавливаются штрафы: для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц − от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц − от 3 миллионов до 5 миллионов рублей. За массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц. В случае повторных нарушений штрафы составят до 600 тысяч рублей для граждан и до 1,2 миллиона рублей для должностных лиц, а для юридических лиц − от 1 до 3% совокупного размера суммы выручки компании за календарный год. Предусмотрено снижение наказания для компаний, ежегодные расходы на обеспечение информационной безопасности которых составляют не менее 1% годовой выручки, для них максимальный штраф составит 50 миллионов рублей. Принятым законом также увеличиваются штрафы за незаконную обработку данных: в случае повторного нарушения предлагается установить штрафы для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц до 200 тысяч, для юрлиц до 500 тысяч рублей. Также вводятся штрафы до 2 миллионов рублей за обработку биометрических персональных данных в информационных системах госорганов без аккредитации. За действия оператора, повлекшие передачу биометрических персональных данных, устанавливается штраф на сумму до 20 миллионов рублей. Непринятие мер по обеспечению безопасности биометрических персональных данных при их обработке будет наказываться штрафом до 1,5 миллиона рублей.
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закон, утечки данных, владимир путин
закон, Утечки данных, Владимир Путин
20:45 30.11.2024 (обновлено: 20:46 30.11.2024)
 
Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных

Путин подписал закон, усиливающий ответственность за утечки персональных данных

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
За незаконное распространение от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов персональных данных или от 10 тысяч до 100 тысяч их идентификаторов устанавливаются штрафы: для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц − от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц − от 3 миллионов до 5 миллионов рублей.
За массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц.
В случае повторных нарушений штрафы составят до 600 тысяч рублей для граждан и до 1,2 миллиона рублей для должностных лиц, а для юридических лиц − от 1 до 3% совокупного размера суммы выручки компании за календарный год.
IT-специалист - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Госдума приняла закон об оборотных штрафах за утечку персональных данных
26 ноября, 14:19
Предусмотрено снижение наказания для компаний, ежегодные расходы на обеспечение информационной безопасности которых составляют не менее 1% годовой выручки, для них максимальный штраф составит 50 миллионов рублей.
Принятым законом также увеличиваются штрафы за незаконную обработку данных: в случае повторного нарушения предлагается установить штрафы для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц до 200 тысяч, для юрлиц до 500 тысяч рублей.
Также вводятся штрафы до 2 миллионов рублей за обработку биометрических персональных данных в информационных системах госорганов без аккредитации.
За действия оператора, повлекшие передачу биометрических персональных данных, устанавливается штраф на сумму до 20 миллионов рублей.
Непринятие мер по обеспечению безопасности биометрических персональных данных при их обработке будет наказываться штрафом до 1,5 миллиона рублей.
 
законУтечки данныхВладимир Путин
 
 
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