https://1prime.ru/20241130/sigarety-853221244.html
В Winston и Camel объяснили, как отличить поддельные сигареты от настоящих
В Winston и Camel объяснили, как отличить поддельные сигареты от настоящих - 30.11.2024, ПРАЙМ
В Winston и Camel объяснили, как отличить поддельные сигареты от настоящих
Качество упаковки контрафактных сигарет значительно улучшилось, поэтому отличить поддельную пачку от настоящей помогут наличие на ней цифрового кода маркировки... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T09:04+0300
2024-11-30T09:04+0300
2024-11-30T09:05+0300
производство сигарет
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Качество упаковки контрафактных сигарет значительно улучшилось, поэтому отличить поддельную пачку от настоящей помогут наличие на ней цифрового кода маркировки от "Честного знака" и цена, которая не должна быть ниже минимальной, заявил РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли компании JTI Рамунас Масиус. "Качество упаковки контрафактных сигарет улучшилось кардинально, даже я сам не всегда могу на глаз отличить поддельную пачку от настоящей. Поэтому важно смотреть на цену. В России есть единая минимальная цена на сигареты, ниже которой просто нельзя продавать сигареты легально. Какой бы настоящей ни выглядела пачка, если цена ниже минимальной – это нелегальный продукт", - сказал он. Кроме того, продолжил Масиус, нужно проверять цифровой код маркировки от "Честного знака". "После отмены так называемой бумажной специальной марки цифровой код станет основным критерием легальности пачек", - отметил он. Масиус напомнил, что переходный период на цифровой код маркировки с бумажной установлен законом сроком в 10 месяцев – с 1 сентября 2024 года по 1 июля 2025 года. Таким образом, продукцию, которая произведена до 1 июля, можно будет продавать с бумажными спецмарками до полного исчерпания ее запасов в розничной торговле. Минфин России в конце лета пояснял, что производители табачной продукции могут продолжать наносить специальные марки до тех пор, пока не будут израсходованы полученные ранее, но закончить это должны не позднее июля 2025 года. Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Рыночная доля компании в России - 37,4%.
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производство сигарет, сигареты
производство сигарет, сигареты
В Winston и Camel объяснили, как отличить поддельные сигареты от настоящих
Масиус: отличить поможет наличие цифрового кода маркировки от "Честного знака"
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Качество упаковки контрафактных сигарет значительно улучшилось, поэтому отличить поддельную пачку от настоящей помогут наличие на ней цифрового кода маркировки от "Честного знака" и цена, которая не должна быть ниже минимальной, заявил РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли компании JTI Рамунас Масиус.
"Качество упаковки контрафактных сигарет улучшилось кардинально, даже я сам не всегда могу на глаз отличить поддельную пачку от настоящей. Поэтому важно смотреть на цену. В России есть единая минимальная цена на сигареты, ниже которой просто нельзя продавать сигареты легально. Какой бы настоящей ни выглядела пачка, если цена ниже минимальной – это нелегальный продукт", - сказал он.
Кроме того, продолжил Масиус, нужно проверять цифровой код маркировки от "Честного знака". "После отмены так называемой бумажной специальной марки цифровой код станет основным критерием легальности пачек", - отметил он.
Масиус напомнил, что переходный период на цифровой код маркировки с бумажной установлен законом сроком в 10 месяцев – с 1 сентября 2024 года по 1 июля 2025 года. Таким образом, продукцию, которая произведена до 1 июля, можно будет продавать с бумажными спецмарками до полного исчерпания ее запасов в розничной торговле.
Эксперты выяснили, что иностранные туристы чаще всего покупают в России
Минфин России в конце лета пояснял, что производители табачной продукции могут продолжать наносить специальные марки до тех пор, пока не будут израсходованы полученные ранее, но закончить это должны не позднее июля 2025 года.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Рыночная доля компании в России - 37,4%.