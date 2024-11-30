Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Winston и Camel объяснили, как отличить поддельные сигареты от настоящих - 30.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241130/sigarety-853221244.html
В Winston и Camel объяснили, как отличить поддельные сигареты от настоящих
В Winston и Camel объяснили, как отличить поддельные сигареты от настоящих - 30.11.2024, ПРАЙМ
В Winston и Camel объяснили, как отличить поддельные сигареты от настоящих
Качество упаковки контрафактных сигарет значительно улучшилось, поэтому отличить поддельную пачку от настоящей помогут наличие на ней цифрового кода маркировки... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T09:04+0300
2024-11-30T09:05+0300
производство сигарет
сигареты
https://cdnn.1prime.ru/img/82750/30/827503042_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_130945a93dd93f1b980f52ba6a6984a2.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Качество упаковки контрафактных сигарет значительно улучшилось, поэтому отличить поддельную пачку от настоящей помогут наличие на ней цифрового кода маркировки от "Честного знака" и цена, которая не должна быть ниже минимальной, заявил РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли компании JTI Рамунас Масиус. "Качество упаковки контрафактных сигарет улучшилось кардинально, даже я сам не всегда могу на глаз отличить поддельную пачку от настоящей. Поэтому важно смотреть на цену. В России есть единая минимальная цена на сигареты, ниже которой просто нельзя продавать сигареты легально. Какой бы настоящей ни выглядела пачка, если цена ниже минимальной – это нелегальный продукт", - сказал он. Кроме того, продолжил Масиус, нужно проверять цифровой код маркировки от "Честного знака". "После отмены так называемой бумажной специальной марки цифровой код станет основным критерием легальности пачек", - отметил он. Масиус напомнил, что переходный период на цифровой код маркировки с бумажной установлен законом сроком в 10 месяцев – с 1 сентября 2024 года по 1 июля 2025 года. Таким образом, продукцию, которая произведена до 1 июля, можно будет продавать с бумажными спецмарками до полного исчерпания ее запасов в розничной торговле. Минфин России в конце лета пояснял, что производители табачной продукции могут продолжать наносить специальные марки до тех пор, пока не будут израсходованы полученные ранее, но закончить это должны не позднее июля 2025 года. Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Рыночная доля компании в России - 37,4%.
https://1prime.ru/20241130/ukrasheniya-853220945.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82750/30/827503042_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_663e6bb364157f53176608972bef47b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
производство сигарет, сигареты
производство сигарет, сигареты
09:04 30.11.2024 (обновлено: 09:05 30.11.2024)
 
В Winston и Camel объяснили, как отличить поддельные сигареты от настоящих

Масиус: отличить поможет наличие цифрового кода маркировки от "Честного знака"

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродажа сигарет в Омске
Продажа сигарет в Омске - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Качество упаковки контрафактных сигарет значительно улучшилось, поэтому отличить поддельную пачку от настоящей помогут наличие на ней цифрового кода маркировки от "Честного знака" и цена, которая не должна быть ниже минимальной, заявил РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли компании JTI Рамунас Масиус.
"Качество упаковки контрафактных сигарет улучшилось кардинально, даже я сам не всегда могу на глаз отличить поддельную пачку от настоящей. Поэтому важно смотреть на цену. В России есть единая минимальная цена на сигареты, ниже которой просто нельзя продавать сигареты легально. Какой бы настоящей ни выглядела пачка, если цена ниже минимальной – это нелегальный продукт", - сказал он.
Кроме того, продолжил Масиус, нужно проверять цифровой код маркировки от "Честного знака". "После отмены так называемой бумажной специальной марки цифровой код станет основным критерием легальности пачек", - отметил он.
Масиус напомнил, что переходный период на цифровой код маркировки с бумажной установлен законом сроком в 10 месяцев – с 1 сентября 2024 года по 1 июля 2025 года. Таким образом, продукцию, которая произведена до 1 июля, можно будет продавать с бумажными спецмарками до полного исчерпания ее запасов в розничной торговле.
Туристы на Красной площади в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
Эксперты выяснили, что иностранные туристы чаще всего покупают в России
08:38
Минфин России в конце лета пояснял, что производители табачной продукции могут продолжать наносить специальные марки до тех пор, пока не будут израсходованы полученные ранее, но закончить это должны не позднее июля 2025 года.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Рыночная доля компании в России - 37,4%.
 
производство сигаретсигареты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала