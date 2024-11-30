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Игра вдолгую. В ДНР объяснили, для кого был предназначен "Орешник" - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Игра вдолгую. В ДНР объяснили, для кого был предназначен "Орешник"
Игра вдолгую. В ДНР объяснили, для кого был предназначен "Орешник" - 30.11.2024, ПРАЙМ
Игра вдолгую. В ДНР объяснили, для кого был предназначен "Орешник"
Новейшая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" дала Западу необходимый сигнал, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T17:03+0300
2024-11-30T17:03+0300
вооружения
денис пушилин
"орешник"
россия
запад
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - ПРАЙМ. Новейшая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" дала Западу необходимый сигнал, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе съезда донецкой региональной общественной организации "Молодая республика" в Ростове-на-Дону. "Что касается вооружения, наша страна не имеет права стоять на месте, нужно опережать. Игра вдолгую, которой руководствуется наш президент, заставляет смотреть, какие угрозы могут быть и сколь безумны сейчас некоторые руководители западных стран", - отметил политик. Он также обратил внимание, что западные лидеры продолжают рисковать ранее немыслимыми вещами. Пушилин отметил, что целью демонстрации ракеты был не Киев, с которым не считаются даже его партнеры, а Запад, который, вероятно, понял посланный сигнал.Глава ДНР добавил, что имеющиеся у ЕС ПВО не могут противостоять подобным ракетам малой и средней дальности. Именно поэтому, заключил он, остается надежда на неприменение ядерного оружия, являющегося отчаянным шагом.
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денис пушилин, "орешник", россия, запад
Вооружения, Денис Пушилин, "Орешник", РОССИЯ, ЗАПАД
17:03 30.11.2024
 
Игра вдолгую. В ДНР объяснили, для кого был предназначен "Орешник"

Пушилин: "Орешник" позволил дать западным странам нужный сигнал

© Фото : Staff Sgt. Brittany MurphyЗапуск ракеты Minuteman III. Архивное фото
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© Фото : Staff Sgt. Brittany Murphy
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - ПРАЙМ. Новейшая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" дала Западу необходимый сигнал, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе съезда донецкой региональной общественной организации "Молодая республика" в Ростове-на-Дону.
"Что касается вооружения, наша страна не имеет права стоять на месте, нужно опережать. Игра вдолгую, которой руководствуется наш президент, заставляет смотреть, какие угрозы могут быть и сколь безумны сейчас некоторые руководители западных стран", - отметил политик.
Он также обратил внимание, что западные лидеры продолжают рисковать ранее немыслимыми вещами. Пушилин отметил, что целью демонстрации ракеты был не Киев, с которым не считаются даже его партнеры, а Запад, который, вероятно, понял посланный сигнал.
Глава ДНР добавил, что имеющиеся у ЕС ПВО не могут противостоять подобным ракетам малой и средней дальности. Именно поэтому, заключил он, остается надежда на неприменение ядерного оружия, являющегося отчаянным шагом.
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
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15:33
 
ВооруженияДенис Пушилин"Орешник"РОССИЯЗАПАД
 
 
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