https://1prime.ru/20241130/signal-853226525.html

Игра вдолгую. В ДНР объяснили, для кого был предназначен "Орешник"

Игра вдолгую. В ДНР объяснили, для кого был предназначен "Орешник" - 30.11.2024, ПРАЙМ

Игра вдолгую. В ДНР объяснили, для кого был предназначен "Орешник"

Новейшая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" дала Западу необходимый сигнал, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T17:03+0300

2024-11-30T17:03+0300

2024-11-30T17:03+0300

вооружения

денис пушилин

"орешник"

россия

запад

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - ПРАЙМ. Новейшая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" дала Западу необходимый сигнал, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе съезда донецкой региональной общественной организации "Молодая республика" в Ростове-на-Дону. "Что касается вооружения, наша страна не имеет права стоять на месте, нужно опережать. Игра вдолгую, которой руководствуется наш президент, заставляет смотреть, какие угрозы могут быть и сколь безумны сейчас некоторые руководители западных стран", - отметил политик. Он также обратил внимание, что западные лидеры продолжают рисковать ранее немыслимыми вещами. Пушилин отметил, что целью демонстрации ракеты был не Киев, с которым не считаются даже его партнеры, а Запад, который, вероятно, понял посланный сигнал.Глава ДНР добавил, что имеющиеся у ЕС ПВО не могут противостоять подобным ракетам малой и средней дальности. Именно поэтому, заключил он, остается надежда на неприменение ядерного оружия, являющегося отчаянным шагом.

https://1prime.ru/20241130/territorii-853225371.html

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денис пушилин, "орешник", россия, запад