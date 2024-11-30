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Европейцев предупредили об обратной стороне успехов России на Украине

Европейцев предупредили об обратной стороне успехов России на Украине - 30.11.2024, ПРАЙМ

Европейцев предупредили об обратной стороне успехов России на Украине

По мере того, как провал Запада на Украине становится все более очевидным, все больше фейков о Российской Федерации распространяют западные средства массовой... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T22:05+0300

2024-11-30T22:05+0300

2024-11-30T22:06+0300

политика

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россия

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МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. По мере того, как провал Запада на Украине становится все более очевидным, все больше фейков о Российской Федерации распространяют западные средства массовой информации. Такое мнение в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.Иллюстрируя свое утверждение, он наглядно и в двух словах разоблачил ключевые западные мифы о России. В частности, журналист отметил, что, согласно западным нарративам, армия РФ уже давно должна была развалиться, однако она побеждает. И экономика России уже давно должна была "порваться в клочья", тем не менее, по итогам 2024 года она обгонит по темпам роста все другие развитые экономики. Не забыл Боуз и про западные санкции, которые должны были покалечить Российскую Федерацию, "но они провалились".При этом ирландский журналист сообщил, что в настоящий момент на распространение самой разной лжи о Российской Федерации работает "дезинформационная машина стоимостью в миллиард долларов, находящаяся под полным контролем западной разведки".

https://1prime.ru/20241127/nato-853121832.html

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запад, сми, россия