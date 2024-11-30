Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о бюджете Соцфонда России - 30.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241130/sotsfond-853228051.html
Путин подписал закон о бюджете Соцфонда России
Путин подписал закон о бюджете Соцфонда России - 30.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о бюджете Соцфонда России
Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T19:07+0300
2024-11-30T19:08+0300
экономика
закон
бюджет соцфонда
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Бюджет фонда на 2025 год по доходам сформирован в сумме 16,624 триллиона рублей (7,7% ВВП), по расходам - 16,993 триллиона (7,9% ВВП). При этом расходы по обязательному пенсионному страхованию составят 11,138 триллиона рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,169 триллиона, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 174,526 миллиарда рублей. На 2026 год доходы бюджета фонда предусмотрены на уровне 18,594 триллиона рублей, на 2027 год - 19,764 триллиона; расходы - 18,274 триллиона и 19,426 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в этот трехлетний период планируется перейти от дефицита бюджета Соцфонда, который в 2025 году составит около 369 миллиардов рублей и будет полностью покрыт за счет переходящих остатков средств на начало года, к его профициту: в 2026 году в сумме 320 миллиардов, а в 2027 году - 338 миллиардов рублей. Межбюджетные трансферты Соцфонду из федерального бюджета в 2025 году составят 4,022 триллиона рублей, из региональных бюджетов - 349,38 миллиарда, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) - 179,308 миллиарда. На 2026 год такие трансферты запланированы в объеме 4,69 триллиона, 384,406 миллиарда и 179,202 миллиарда рублей соответственно; на 2027 год - 4,66 триллиона, 413,649 миллиарда и 179,173 миллиарда рублей. Закон предоставляет правительству РФ право принимать в следующем году решения о дополнительном увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента (балла) и об индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии в случае, если инфляция по итогам 2024 года окажется выше запланированной. Таким образом, кабмин сможет провести доиндексацию пенсий на фактический уровень инфляции. Сделать это он должен будет не позднее 1 февраля 2025 года. При формировании бюджета Соцфонда учтены расходы, связанные с возобновлением с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров на тех же условиях, что и неработающих. А расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации предусмотрены в увеличенном объеме. Кроме того, учитываются средства на надбавку на уход к пенсии инвалидов I группы и граждан, достигших 80 лет, а также на строительство многопрофильных реабилитационных центров для участников специальной военной операции. По национальному проекту "Семья" учтены расходы на ежегодную семейную выплату работающим родителям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не выше, чем полтора прожиточных минимума.
https://1prime.ru/20241129/tsb-853214861.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_a257264c7b4c24b8df17f0c9ba3856b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
закон, бюджет соцфонда, владимир путин
Экономика, закон, бюджет Соцфонда, Владимир Путин
19:07 30.11.2024 (обновлено: 19:08 30.11.2024)
 
Путин подписал закон о бюджете Соцфонда России

Путин подписал закон, утверждающий бюджет Социального фонда РФ на 2025-2027 годы

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Бюджет фонда на 2025 год по доходам сформирован в сумме 16,624 триллиона рублей (7,7% ВВП), по расходам - 16,993 триллиона (7,9% ВВП). При этом расходы по обязательному пенсионному страхованию составят 11,138 триллиона рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,169 триллиона, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 174,526 миллиарда рублей.
На 2026 год доходы бюджета фонда предусмотрены на уровне 18,594 триллиона рублей, на 2027 год - 19,764 триллиона; расходы - 18,274 триллиона и 19,426 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в этот трехлетний период планируется перейти от дефицита бюджета Соцфонда, который в 2025 году составит около 369 миллиардов рублей и будет полностью покрыт за счет переходящих остатков средств на начало года, к его профициту: в 2026 году в сумме 320 миллиардов, а в 2027 году - 338 миллиардов рублей.
Межбюджетные трансферты Соцфонду из федерального бюджета в 2025 году составят 4,022 триллиона рублей, из региональных бюджетов - 349,38 миллиарда, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) - 179,308 миллиарда. На 2026 год такие трансферты запланированы в объеме 4,69 триллиона, 384,406 миллиарда и 179,202 миллиарда рублей соответственно; на 2027 год - 4,66 триллиона, 413,649 миллиарда и 179,173 миллиарда рублей.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
ЦБ зафиксировал увеличение совокупного объема портфелей НПФ и Соцфонда
Вчера, 20:19
Закон предоставляет правительству РФ право принимать в следующем году решения о дополнительном увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента (балла) и об индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии в случае, если инфляция по итогам 2024 года окажется выше запланированной. Таким образом, кабмин сможет провести доиндексацию пенсий на фактический уровень инфляции. Сделать это он должен будет не позднее 1 февраля 2025 года.
При формировании бюджета Соцфонда учтены расходы, связанные с возобновлением с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров на тех же условиях, что и неработающих. А расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации предусмотрены в увеличенном объеме. Кроме того, учитываются средства на надбавку на уход к пенсии инвалидов I группы и граждан, достигших 80 лет, а также на строительство многопрофильных реабилитационных центров для участников специальной военной операции.
По национальному проекту "Семья" учтены расходы на ежегодную семейную выплату работающим родителям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не выше, чем полтора прожиточных минимума.
 
Экономиказаконбюджет СоцфондаВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала