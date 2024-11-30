https://1prime.ru/20241130/srok-853226804.html

Шансов все меньше. Зеленского предупредили о приближающемся провале

Шансов все меньше. Зеленского предупредили о приближающемся провале - 30.11.2024, ПРАЙМ

Шансов все меньше. Зеленского предупредили о приближающемся провале

Поддержка главы киевского режима Владимира Зеленского падает среди украинцев, вместе с этим не остается шансов на второй президентский срок, пишет британская... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T17:31+0300

2024-11-30T17:31+0300

2024-11-30T17:31+0300

политика

владимир зеленский

президентские выборы на украине

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Поддержка главы киевского режима Владимира Зеленского падает среди украинцев, вместе с этим не остается шансов на второй президентский срок, пишет британская газета Times."Почти три года спустя, когда оборона Украины на передовой находится под угрозой краха, популярность Зеленского угасает, и очень немногие украинцы видят его своим следующим президентом", — следует из опубликованной статьи.Издание также привело опрос, демонстрирующий уровень поддержки киевского главы. Так, лишь 16% украинцев заявили, что готовы проголосовать за Зеленского на ближайших выборах, 60% предпочли бы не видеть его среди кандидатов. Причинами столь сильно спада популярности названа усталость от затянувшегося конфликта, недостаточно быстрая реакция на вызовы военного времени, а также ряд коррупционных скандалов с его участием.Сообщается, что рейтинг политика может упасть еще сильнее, если он пойдет на поводу у Вашингтона и снизит мобилизационный возраст до 18 лет.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.

https://1prime.ru/20241130/nalog-853224802.html

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владимир зеленский, президентские выборы на украине