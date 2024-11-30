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Шансов все меньше. Зеленского предупредили о приближающемся провале - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Шансов все меньше. Зеленского предупредили о приближающемся провале
Шансов все меньше. Зеленского предупредили о приближающемся провале - 30.11.2024, ПРАЙМ
Шансов все меньше. Зеленского предупредили о приближающемся провале
Поддержка главы киевского режима Владимира Зеленского падает среди украинцев, вместе с этим не остается шансов на второй президентский срок, пишет британская... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T17:31+0300
2024-11-30T17:31+0300
политика
владимир зеленский
президентские выборы на украине
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Поддержка главы киевского режима Владимира Зеленского падает среди украинцев, вместе с этим не остается шансов на второй президентский срок, пишет британская газета Times."Почти три года спустя, когда оборона Украины на передовой находится под угрозой краха, популярность Зеленского угасает, и очень немногие украинцы видят его своим следующим президентом", — следует из опубликованной статьи.Издание также привело опрос, демонстрирующий уровень поддержки киевского главы. Так, лишь 16% украинцев заявили, что готовы проголосовать за Зеленского на ближайших выборах, 60% предпочли бы не видеть его среди кандидатов. Причинами столь сильно спада популярности названа усталость от затянувшегося конфликта, недостаточно быстрая реакция на вызовы военного времени, а также ряд коррупционных скандалов с его участием.Сообщается, что рейтинг политика может упасть еще сильнее, если он пойдет на поводу у Вашингтона и снизит мобилизационный возраст до 18 лет.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
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владимир зеленский, президентские выборы на украине
Политика, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине
17:31 30.11.2024
 
Шансов все меньше. Зеленского предупредили о приближающемся провале

Times: шансы Зеленского на второй срок быстро тают из-за снижения рейтинга

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Поддержка главы киевского режима Владимира Зеленского падает среди украинцев, вместе с этим не остается шансов на второй президентский срок, пишет британская газета Times.
"Почти три года спустя, когда оборона Украины на передовой находится под угрозой краха, популярность Зеленского угасает, и очень немногие украинцы видят его своим следующим президентом", — следует из опубликованной статьи.
Издание также привело опрос, демонстрирующий уровень поддержки киевского главы. Так, лишь 16% украинцев заявили, что готовы проголосовать за Зеленского на ближайших выборах, 60% предпочли бы не видеть его среди кандидатов. Причинами столь сильно спада популярности названа усталость от затянувшегося конфликта, недостаточно быстрая реакция на вызовы военного времени, а также ряд коррупционных скандалов с его участием.
Сообщается, что рейтинг политика может упасть еще сильнее, если он пойдет на поводу у Вашингтона и снизит мобилизационный возраст до 18 лет.
%Денежные купюры и монеты США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
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14:50
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
 
ПолитикаВладимир Зеленскийпрезидентские выборы на Украине
 
 
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