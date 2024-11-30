https://1prime.ru/20241130/territorii-853224412.html

"Третья мировая": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского

"Третья мировая": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Третья мировая": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов променять украинские территории на членство в НАТО, чтобы вовлечь альянс в конфликт с Москвой, считает лидер... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T14:27+0300

2024-11-30T14:27+0300

2024-11-30T14:27+0300

политика

владимир зеленский

третья мировая война

запад

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов променять украинские территории на членство в НАТО, чтобы вовлечь альянс в конфликт с Москвой, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в социальной сети X."Он говорит, что временно отказывается от определенных территорий, но просит, чтобы остальная часть Украины находилась "под защитой НАТО" <…>, он глобализирует конфликт и втягивает нас в Третью мировую войну!" — отметил он.Филиппо посоветовал европейским лидерам остановить транши помощи Киеву и не поддаваться на провокации украинского политика.

https://1prime.ru/20241130/vsu-853223245.html

запад

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владимир зеленский, третья мировая война, запад