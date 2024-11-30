Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отправят на улицу": Пушков рассказал о хаосе в США из-за Трампа - 30.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241130/tramp-853224174.html
"Отправят на улицу": Пушков рассказал о хаосе в США из-за Трампа
"Отправят на улицу": Пушков рассказал о хаосе в США из-за Трампа - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Отправят на улицу": Пушков рассказал о хаосе в США из-за Трампа
Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента Штатов привела к хаосу среди его оппонентов из-за непредсказуемого развития событий, заявил глава... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T14:39+0300
2024-11-30T14:39+0300
политика
алексей пушков
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/56/841255640_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_23df1bce231d52e9ce8c8f19cbc12113.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента Штатов привела к хаосу среди его оппонентов из-за непредсказуемого развития событий, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."В либеральном стане США — разброд и шатание. Госслужащие — "федеральные бюрократы", как их называют в США, — в ужасе, что при Трампе вскроется бессмысленность работы многих из них, и их либо сократят, либо их "жизнь изменится навсегда", - отметил политик.Он также рассказал, что журналисты канала MSNBC опасаются, что его новым владельцем станет Илон Маск и их настигнет наказание за многочисленные скандальные высказывания в адрес Трампа. То же может произойти и с агентами ФБР, которые участвовали в обысках у будущего президента США.
https://1prime.ru/20241130/prigovor-853222901.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/56/841255640_0:0:1956:1467_1920x0_80_0_0_1857467e6e70db064b1eed4fa4ff13da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей пушков, дональд трамп, сша
Политика, Алексей Пушков, Дональд Трамп, США
14:39 30.11.2024
 
"Отправят на улицу": Пушков рассказал о хаосе в США из-за Трампа

Пушков: победа Трампа вызвала переполох у его противников

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© Фото : Public domain
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента Штатов привела к хаосу среди его оппонентов из-за непредсказуемого развития событий, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"В либеральном стане США — разброд и шатание. Госслужащие — "федеральные бюрократы", как их называют в США, — в ужасе, что при Трампе вскроется бессмысленность работы многих из них, и их либо сократят, либо их "жизнь изменится навсегда", - отметил политик.
Он также рассказал, что журналисты канала MSNBC опасаются, что его новым владельцем станет Илон Маск и их настигнет наказание за многочисленные скандальные высказывания в адрес Трампа. То же может произойти и с агентами ФБР, которые участвовали в обысках у будущего президента США.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
"Отвратительно": Маск раскритиковал одно решение Британии
11:20
 
ПолитикаАлексей ПушковДональд ТрампСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала