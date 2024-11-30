https://1prime.ru/20241130/tramp-853224174.html

"Отправят на улицу": Пушков рассказал о хаосе в США из-за Трампа

"Отправят на улицу": Пушков рассказал о хаосе в США из-за Трампа - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Отправят на улицу": Пушков рассказал о хаосе в США из-за Трампа

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента Штатов привела к хаосу среди его оппонентов из-за непредсказуемого развития событий, заявил глава... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T14:39+0300

2024-11-30T14:39+0300

2024-11-30T14:39+0300

политика

алексей пушков

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента Штатов привела к хаосу среди его оппонентов из-за непредсказуемого развития событий, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."В либеральном стане США — разброд и шатание. Госслужащие — "федеральные бюрократы", как их называют в США, — в ужасе, что при Трампе вскроется бессмысленность работы многих из них, и их либо сократят, либо их "жизнь изменится навсегда", - отметил политик.Он также рассказал, что журналисты канала MSNBC опасаются, что его новым владельцем станет Илон Маск и их настигнет наказание за многочисленные скандальные высказывания в адрес Трампа. То же может произойти и с агентами ФБР, которые участвовали в обысках у будущего президента США.

https://1prime.ru/20241130/prigovor-853222901.html

сша

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алексей пушков, дональд трамп, сша