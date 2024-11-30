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Минприроды предсказало рост числа туристов на природных территориях России

Минприроды предсказало рост числа туристов на природных территориях России - 30.11.2024, ПРАЙМ

Минприроды предсказало рост числа туристов на природных территориях России

Количество туристов на российских особо охраняемых природных территориях должно вырасти с 14,5 до 20,6 миллионов к 2030 году, заявил заместитель главы... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T12:28+0300

2024-11-30T12:28+0300

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Количество туристов на российских особо охраняемых природных территориях должно вырасти с 14,5 до 20,6 миллионов к 2030 году, заявил заместитель главы Минприроды РФ Константин Цыганов на форуме "Экология будущего". Из презентации Цыганова следует, что в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" планируется увеличить количество посетителей особо охраняемых природных территорий федерального значения с 14,5 миллионов до 20,6 миллионов к 2030 году. Кроме того, по словам заместителя министра, к 2030 году планируется снизить негативное воздействие на Центральную экологическую зону Байкала с 96,3 до 54,7%, а также увеличить соотношение восстановленных и погибших лесов со 100 до 112%. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна завершиться в 2024 году. В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах.

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туризм, российские туристы, минприроды рф