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Минприроды предсказало рост числа туристов на природных территориях России - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Минприроды предсказало рост числа туристов на природных территориях России
Минприроды предсказало рост числа туристов на природных территориях России - 30.11.2024, ПРАЙМ
Минприроды предсказало рост числа туристов на природных территориях России
Количество туристов на российских особо охраняемых природных территориях должно вырасти с 14,5 до 20,6 миллионов к 2030 году, заявил заместитель главы... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T12:28+0300
2024-11-30T12:31+0300
туризм
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Количество туристов на российских особо охраняемых природных территориях должно вырасти с 14,5 до 20,6 миллионов к 2030 году, заявил заместитель главы Минприроды РФ Константин Цыганов на форуме "Экология будущего". Из презентации Цыганова следует, что в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" планируется увеличить количество посетителей особо охраняемых природных территорий федерального значения с 14,5 миллионов до 20,6 миллионов к 2030 году. Кроме того, по словам заместителя министра, к 2030 году планируется снизить негативное воздействие на Центральную экологическую зону Байкала с 96,3 до 54,7%, а также увеличить соотношение восстановленных и погибших лесов со 100 до 112%. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна завершиться в 2024 году. В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах.
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туризм, российские туристы, минприроды рф
Туризм, российские туристы, Минприроды РФ
12:28 30.11.2024 (обновлено: 12:31 30.11.2024)
 
Минприроды предсказало рост числа туристов на природных территориях России

Минприроды: число туристов на природных территориях вырастет почти в 1,5 раза к 2030 году

© РИА Новости . Илья Лушников | Перейти в медиабанкОстров Уруп
Остров Уруп - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Илья Лушников
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Количество туристов на российских особо охраняемых природных территориях должно вырасти с 14,5 до 20,6 миллионов к 2030 году, заявил заместитель главы Минприроды РФ Константин Цыганов на форуме "Экология будущего".
Из презентации Цыганова следует, что в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" планируется увеличить количество посетителей особо охраняемых природных территорий федерального значения с 14,5 миллионов до 20,6 миллионов к 2030 году.
Кроме того, по словам заместителя министра, к 2030 году планируется снизить негативное воздействие на Центральную экологическую зону Байкала с 96,3 до 54,7%, а также увеличить соотношение восстановленных и погибших лесов со 100 до 112%.
Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна завершиться в 2024 году. В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах.
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Туризмроссийские туристыМинприроды РФ
 
 
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