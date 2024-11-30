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В США оценили последствия ядерного удара по России, Китаю и КНДР - 30.11.2024, ПРАЙМ
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В США оценили последствия ядерного удара по России, Китаю и КНДР
В США оценили последствия ядерного удара по России, Китаю и КНДР - 30.11.2024, ПРАЙМ
В США оценили последствия ядерного удара по России, Китаю и КНДР
Американский новостной еженедельник Newsweek смоделировал последствия удара крупнейшей в арсенале Соединенных Штатов термоядерной авиабомбой В83 по Москве,... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T18:01+0300
2024-11-30T18:52+0300
вооружения
ядерный удар
модель
оценка
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Американский новостной еженедельник Newsweek смоделировал последствия удара крупнейшей в арсенале Соединенных Штатов термоядерной авиабомбой В83 по Москве, Пхеньяну и Пекину.Как подсчитали эксперты журнала, бомбардировка Пхеньяна приведет к гибели 1,3 млн человек, при этом 1,1 млн человек получат ранения разной степени тяжести. Москве Newsweek предсказал в этой ситуации 1,4 млн и 3,7 млн человек соответственно, Пекину - 1,5 млн порядка 3,3 млн.Огненный шар B83, согласно результатам моделирования, покроет площадь 4,1 кв. км. Зона умеренного поражения, где взрыв уничтожит жилые здания и вызовет пожары, составит 175,34 кв. км, а зона легкого поражения, в которой взрыв повредит окна, составит 1385,6 кв. км. При этом издание сообщило, что все люди, которых окажутся в окружности площадью 546,5 кв. км с эпицентром взрыва в центре, получат ожоги третьей степени, которые способные привести инвалидности и ампутации.
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ядерный удар, модель, оценка
Вооружения, ядерный удар, модель, оценка
18:01 30.11.2024 (обновлено: 18:52 30.11.2024)
 
В США оценили последствия ядерного удара по России, Китаю и КНДР

Newsweek смоделировал ядерный удар США по России, Китаю и Северной Корее

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Американский новостной еженедельник Newsweek смоделировал последствия удара крупнейшей в арсенале Соединенных Штатов термоядерной авиабомбой В83 по Москве, Пхеньяну и Пекину.
Как подсчитали эксперты журнала, бомбардировка Пхеньяна приведет к гибели 1,3 млн человек, при этом 1,1 млн человек получат ранения разной степени тяжести. Москве Newsweek предсказал в этой ситуации 1,4 млн и 3,7 млн человек соответственно, Пекину - 1,5 млн порядка 3,3 млн.
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Огненный шар B83, согласно результатам моделирования, покроет площадь 4,1 кв. км. Зона умеренного поражения, где взрыв уничтожит жилые здания и вызовет пожары, составит 175,34 кв. км, а зона легкого поражения, в которой взрыв повредит окна, составит 1385,6 кв. км. При этом издание сообщило, что все люди, которых окажутся в окружности площадью 546,5 кв. км с эпицентром взрыва в центре, получат ожоги третьей степени, которые способные привести инвалидности и ампутации.
 
Вооруженияядерный удармодельоценка
 
 
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