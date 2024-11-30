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Назван объем добычи жидких углеводородов "Роснефтью" в январе-сентябре - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Назван объем добычи жидких углеводородов "Роснефтью" в январе-сентябре
Назван объем добычи жидких углеводородов "Роснефтью" в январе-сентябре - 30.11.2024, ПРАЙМ
Назван объем добычи жидких углеводородов "Роснефтью" в январе-сентябре
Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" за январь-сентябрь составила 3,753 миллиона баррелей в сутки (138,3 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 67... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T08:19+0300
2024-11-30T08:19+0300
энергетика
роснефть
добыча углеводородов
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" за январь-сентябрь составила 3,753 миллиона баррелей в сутки (138,3 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 67 миллиардов кубометров (1,488 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), сообщила компания. "Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев 2024 года составила 138,3 миллиона тонн (3 753 тысяч баррелей в сутки). Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ", - говорится в сообщении. "Добыча газа компанией за 9 месяцев 2024 года составила 67,0 миллиарда кубометров (1 488 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки). Более трети добычи газа компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году", - добавляется там же. В результате добыча углеводородов компанией за январь-сентябрь составила 193,4 миллиона тонн нефтяного эквивалента (5,241 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки). Удельные операционные затраты на добычу "Роснефти" за 9 месяцев 2024 года составили 2,8 доллара за баррель нефтяного эквивалента.
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роснефть, добыча углеводородов
Энергетика, Роснефть, добыча углеводородов
08:19 30.11.2024
 
Назван объем добычи жидких углеводородов "Роснефтью" в январе-сентябре

Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" в январе-сентябре составила 3,753 млн б/с

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд "Роснефти"
Стенд Роснефти - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" за январь-сентябрь составила 3,753 миллиона баррелей в сутки (138,3 миллиона тонн), добыча газа за этот же период - 67 миллиардов кубометров (1,488 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), сообщила компания.
"Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев 2024 года составила 138,3 миллиона тонн (3 753 тысяч баррелей в сутки). Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ", - говорится в сообщении.
"Добыча газа компанией за 9 месяцев 2024 года составила 67,0 миллиарда кубометров (1 488 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки). Более трети добычи газа компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году", - добавляется там же.
В результате добыча углеводородов компанией за январь-сентябрь составила 193,4 миллиона тонн нефтяного эквивалента (5,241 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки).
Вывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании Роснефть в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
Капзатраты "Роснефти" за девять месяцев превысили 1 триллион рублей
08:15
Удельные операционные затраты на добычу "Роснефти" за 9 месяцев 2024 года составили 2,8 доллара за баррель нефтяного эквивалента.
 
ЭнергетикаРоснефтьдобыча углеводородов
 
 
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