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"Катастрофа века" 2023 года нанесла Турции ущерб на 104 миллиарда долларов - 30.11.2024, ПРАЙМ
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"Катастрофа века" 2023 года нанесла Турции ущерб на 104 миллиарда долларов
"Катастрофа века" 2023 года нанесла Турции ущерб на 104 миллиарда долларов - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Катастрофа века" 2023 года нанесла Турции ущерб на 104 миллиарда долларов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясений в Турции в 2023 году, которую власти назвали "катастрофой века", государству был... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T16:34+0300
2024-11-30T16:36+0300
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясений в Турции в 2023 году, которую власти назвали "катастрофой века", государству был нанесен ущерб в размере 104 миллиардов долларов. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами землетрясений стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч. "Шестого февраля (2023 года – ред.) произошло одно из самых страшных бедствий, когда-либо постигших человечество. Землетрясение затронуло 11 провинций, 671 826 домов были либо разрушены, либо серьезно повреждены. Это только количество домов. А знаете ли вы, что это значит? Это означает полное уничтожение города с населением почти 2,5 миллиона человек. Ущерб составил более 104 миллиардов долларов", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу в Кахраманмараше.
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турция, реджеп тайип эрдоган
ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
16:34 30.11.2024 (обновлено: 16:36 30.11.2024)
 
"Катастрофа века" 2023 года нанесла Турции ущерб на 104 миллиарда долларов

Эрдоган: в результате землетрясений Турция получила свыше $104 млрд в 2023 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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АНКАРА, 30 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясений в Турции в 2023 году, которую власти назвали "катастрофой века", государству был нанесен ущерб в размере 104 миллиардов долларов.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами землетрясений стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.
"Шестого февраля (2023 года – ред.) произошло одно из самых страшных бедствий, когда-либо постигших человечество. Землетрясение затронуло 11 провинций, 671 826 домов были либо разрушены, либо серьезно повреждены. Это только количество домов. А знаете ли вы, что это значит? Это означает полное уничтожение города с населением почти 2,5 миллиона человек. Ущерб составил более 104 миллиардов долларов", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу в Кахраманмараше.
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