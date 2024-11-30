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"Катастрофа века" 2023 года нанесла Турции ущерб на 104 миллиарда долларов

"Катастрофа века" 2023 года нанесла Турции ущерб на 104 миллиарда долларов - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Катастрофа века" 2023 года нанесла Турции ущерб на 104 миллиарда долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясений в Турции в 2023 году, которую власти назвали "катастрофой века", государству был... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T16:34+0300

2024-11-30T16:34+0300

2024-11-30T16:36+0300

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 30 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясений в Турции в 2023 году, которую власти назвали "катастрофой века", государству был нанесен ущерб в размере 104 миллиардов долларов. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами землетрясений стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч. "Шестого февраля (2023 года – ред.) произошло одно из самых страшных бедствий, когда-либо постигших человечество. Землетрясение затронуло 11 провинций, 671 826 домов были либо разрушены, либо серьезно повреждены. Это только количество домов. А знаете ли вы, что это значит? Это означает полное уничтожение города с населением почти 2,5 миллиона человек. Ущерб составил более 104 миллиардов долларов", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу в Кахраманмараше.

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турция, реджеп тайип эрдоган