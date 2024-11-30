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Минтранс провел оценку ущерба дорожной отрасли в Курской области

Минтранс провел оценку ущерба дорожной отрасли в Курской области - 30.11.2024, ПРАЙМ

Минтранс провел оценку ущерба дорожной отрасли в Курской области

Предварительная оценка ущерба дорожно-транспортной отрасли проведена в Курской области, рассматриваются различные варианты его возмещения, сообщила пресс-служба | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T16:39+0300

2024-11-30T16:39+0300

2024-11-30T16:39+0300

минтранс рф

оценка ущерба

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Предварительная оценка ущерба дорожно-транспортной отрасли проведена в Курской области, рассматриваются различные варианты его возмещения, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. "Состоялась встреча с представителями дорожных предприятий и перевозчиков. Предприятиями проведена предварительная оценка ущерба и рассматриваются различные варианты его возмещения, в том числе кредитные каникулы", — говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, вопросы дорожно-транспортной отрасли Курской области глава Минтранса РФ Роман Старовойт держит на личном контроле. Перевозчикам поставлены задачи продолжить выплату зарплат сотрудникам, а также рассмотреть вопросы финансирования и возобновления работ. На период простоя при поддержке правительства сотрудникам выплачивается две трети заработка. "Не просто, но решения находятся, и мы понимаем, что все предприятия сохранятся, и люди будут обеспечены работой в будущем", — отметил Старовойт, чьи слова приводятся в сообщении.

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минтранс рф, оценка ущерба