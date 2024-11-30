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"Не повезет". Эксперт дал неутешительный прогноз по Британии в случае войны
"Не повезет". Эксперт дал неутешительный прогноз по Британии в случае войны - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Не повезет". Эксперт дал неутешительный прогноз по Британии в случае войны
В случае начала полномасштабной войны у Британии закончились бы все боеприпасы спустя три-четыре дня, считает эксперт по делам Европы Эдвард Лукас. Об этом он... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T12:04+0300
2024-11-30T12:04+0300
2024-11-30T12:04+0300
политика
великобритания
война
боеприпасы
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. В случае начала полномасштабной войны у Британии закончились бы все боеприпасы спустя три-четыре дня, считает эксперт по делам Европы Эдвард Лукас. Об этом он рассказал в статье для газеты Times.Британский эксперт отметил, что, согласно прогнозам финских военных стратегов, их страна сможет выстоять одна на протяжении трех-четырех месяцев. Эстония тратит четверть своего оборонного бюджета на боеприпасы и закупает ультрасовременную дальнобойную артиллерию. А Польша становится, по мнению Лукаса, "сильнейшей военной державой Европы" и тратит на оборону более 4% ВВП, то есть в два раза больше, чем Британия. "Нам так не повезет ... Нам также не хватает запасных частей, топлива, средств связи, материально-технического обеспечения и резервов: практически всего, что может понадобиться в случае настоящей войны любой продолжительности. Модные пусковые площадки бесполезны, если из них нечем стрелять", - заключил Лукас.
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великобритания, война, боеприпасы
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, война, Боеприпасы
"Не повезет". Эксперт дал неутешительный прогноз по Британии в случае войны
Times: в случае войны у Британии закончились бы боеприпасы за три-четыре дня
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. В случае начала полномасштабной войны у Британии закончились бы все боеприпасы спустя три-четыре дня, считает эксперт по делам Европы Эдвард Лукас. Об этом он рассказал в статье для газеты Times.
Британский эксперт отметил, что, согласно прогнозам финских военных стратегов, их страна сможет выстоять одна на протяжении трех-четырех месяцев. Эстония тратит четверть своего оборонного бюджета на боеприпасы и закупает ультрасовременную дальнобойную артиллерию. А Польша становится, по мнению Лукаса, "сильнейшей военной державой Европы" и тратит на оборону более 4% ВВП, то есть в два раза больше, чем Британия.
"Нам так не повезет ... Нам также не хватает запасных частей, топлива, средств связи, материально-технического обеспечения и резервов: практически всего, что может понадобиться в случае настоящей войны любой продолжительности. Модные пусковые площадки бесполезны, если из них нечем стрелять", - заключил Лукас.
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