Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не повезет". Эксперт дал неутешительный прогноз по Британии в случае войны - 30.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241130/voyna-853223527.html
"Не повезет". Эксперт дал неутешительный прогноз по Британии в случае войны
"Не повезет". Эксперт дал неутешительный прогноз по Британии в случае войны - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Не повезет". Эксперт дал неутешительный прогноз по Британии в случае войны
В случае начала полномасштабной войны у Британии закончились бы все боеприпасы спустя три-четыре дня, считает эксперт по делам Европы Эдвард Лукас. Об этом он... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T12:04+0300
2024-11-30T12:04+0300
политика
великобритания
война
боеприпасы
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_0:0:4535:2551_1920x0_80_0_0_be4b43e3fdf854db869149c4e30408ce.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. В случае начала полномасштабной войны у Британии закончились бы все боеприпасы спустя три-четыре дня, считает эксперт по делам Европы Эдвард Лукас. Об этом он рассказал в статье для газеты Times.Британский эксперт отметил, что, согласно прогнозам финских военных стратегов, их страна сможет выстоять одна на протяжении трех-четырех месяцев. Эстония тратит четверть своего оборонного бюджета на боеприпасы и закупает ультрасовременную дальнобойную артиллерию. А Польша становится, по мнению Лукаса, "сильнейшей военной державой Европы" и тратит на оборону более 4% ВВП, то есть в два раза больше, чем Британия. "Нам так не повезет ... Нам также не хватает запасных частей, топлива, средств связи, материально-технического обеспечения и резервов: практически всего, что может понадобиться в случае настоящей войны любой продолжительности. Модные пусковые площадки бесполезны, если из них нечем стрелять", - заключил Лукас.
https://1prime.ru/20241130/signal-853223113.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_252:0:4284:3024_1920x0_80_0_0_f8e61ca3565d154a6094233831cb6d2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, война, боеприпасы
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, война, Боеприпасы
12:04 30.11.2024
 
"Не повезет". Эксперт дал неутешительный прогноз по Британии в случае войны

Times: в случае войны у Британии закончились бы боеприпасы за три-четыре дня

© fotolia.com / samottТауэрский мост в Лондоне
Тауэрский мост в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© fotolia.com / samott
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. В случае начала полномасштабной войны у Британии закончились бы все боеприпасы спустя три-четыре дня, считает эксперт по делам Европы Эдвард Лукас. Об этом он рассказал в статье для газеты Times.
Британский эксперт отметил, что, согласно прогнозам финских военных стратегов, их страна сможет выстоять одна на протяжении трех-четырех месяцев. Эстония тратит четверть своего оборонного бюджета на боеприпасы и закупает ультрасовременную дальнобойную артиллерию. А Польша становится, по мнению Лукаса, "сильнейшей военной державой Европы" и тратит на оборону более 4% ВВП, то есть в два раза больше, чем Британия.
"Нам так не повезет ... Нам также не хватает запасных частей, топлива, средств связи, материально-технического обеспечения и резервов: практически всего, что может понадобиться в случае настоящей войны любой продолжительности. Модные пусковые площадки бесполезны, если из них нечем стрелять", - заключил Лукас.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
"Сильный сигнал": СМИ выяснили, к чему наконец готов Зеленский
11:39
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯвойнаБоеприпасы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала