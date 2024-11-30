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В ГД назвали размер компенсации сотруднику за работу в выходной день
В ГД назвали размер компенсации сотруднику за работу в выходной день - 30.11.2024, ПРАЙМ
В ГД назвали размер компенсации сотруднику за работу в выходной день
Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна оплачиваться минимум в двойном размере, заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T09:45+0300
2024-11-30T09:45+0300
2024-11-30T09:45+0300
госдума
работа в выходные
оплата труда
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна оплачиваться минимум в двойном размере, заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина. "Действующие нормы трудового законодательства предусматривают то, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - подчеркнула Стенякина. Трудовой кодекс России предусматривает, что работа сверх месячной нормы рабочего времени, которая не компенсируется предоставлением сотруднику другого выходного, включение в заработок всех компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренные установленной системой оплаты труда. Из этого следует, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере.Парламентарий отметила, что руководство может наградить работника и в большем объеме, исходя из материальных возможностей юрлица.
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госдума, работа в выходные, оплата труда
Госдума, работа в выходные, оплата труда
В ГД назвали размер компенсации сотруднику за работу в выходной день
Стенякина: работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна оплачиваться минимум в двойном размере, заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.
"Действующие нормы трудового законодательства предусматривают то, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - подчеркнула Стенякина.
Трудовой кодекс России предусматривает, что работа сверх месячной нормы рабочего времени, которая не компенсируется предоставлением сотруднику другого выходного, включение в заработок всех компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренные установленной системой оплаты труда. Из этого следует, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере.
Парламентарий отметила, что руководство может наградить работника и в большем объеме, исходя из материальных возможностей юрлица.
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