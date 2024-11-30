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Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского
Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского - 30.11.2024, ПРАЙМ
Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского
Владимир Зеленский вскоре может радикально изменить свое поведение. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Артем Дмитрук. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T16:56+0300
2024-11-30T16:56+0300
2024-11-30T16:56+0300
политика
владимир зеленский
экспертное мнение
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МОСКВА, 30 ноя - МОСКВА. Владимир Зеленский вскоре может радикально изменить свое поведение. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Артем Дмитрук.По его утверждению, в ближайшем будущем "Зеленский будет ярким представителем "партии мира". При этом нардеп заметил, что сотни людей за того рода высказывания "уже убили или посадили в тюрьму".Поведение Зеленского, как считает Дмитрук, подчиняется не политической логике, а логике шоумена, для которого в первую очередь важна не эффективность, а пиар и рейтинг, непосредственно влияющие на доходы.Зеленский как был шоуменом, так им и остался, заключает депутат Рады, добавив, что украинский лидер перепрограммирует сферу политики под стандарты шоубизнеса.
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владимир зеленский, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, экспертное мнение
Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский в скором времени изменит свое поведение
МОСКВА, 30 ноя - МОСКВА. Владимир Зеленский вскоре может радикально изменить свое поведение. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Артем Дмитрук.
По его утверждению, в ближайшем будущем "Зеленский будет ярким представителем "партии мира". При этом нардеп заметил, что сотни людей за того рода высказывания "уже убили или посадили в тюрьму".
Поведение Зеленского, как считает Дмитрук, подчиняется не политической логике, а логике шоумена, для которого в первую очередь важна не эффективность, а пиар и рейтинг, непосредственно влияющие на доходы.
"Наихудший сценарий". Зеленскому сообщили плохие новости о помощи союзников
Зеленский как был шоуменом, так им и остался, заключает депутат Рады, добавив, что украинский лидер перепрограммирует сферу политики под стандарты шоубизнеса.