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Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского

Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского - 30.11.2024, ПРАЙМ

Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского

Владимир Зеленский вскоре может радикально изменить свое поведение. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Артем Дмитрук. | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T16:56+0300

2024-11-30T16:56+0300

2024-11-30T16:56+0300

политика

владимир зеленский

экспертное мнение

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МОСКВА, 30 ноя - МОСКВА. Владимир Зеленский вскоре может радикально изменить свое поведение. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Артем Дмитрук.По его утверждению, в ближайшем будущем "Зеленский будет ярким представителем "партии мира". При этом нардеп заметил, что сотни людей за того рода высказывания "уже убили или посадили в тюрьму".Поведение Зеленского, как считает Дмитрук, подчиняется не политической логике, а логике шоумена, для которого в первую очередь важна не эффективность, а пиар и рейтинг, непосредственно влияющие на доходы.Зеленский как был шоуменом, так им и остался, заключает депутат Рады, добавив, что украинский лидер перепрограммирует сферу политики под стандарты шоубизнеса.

https://1prime.ru/20241129/pomosch-853197343.html

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владимир зеленский, экспертное мнение