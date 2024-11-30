Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского - 30.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241130/zelenskiy-853226395.html
Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского
Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского - 30.11.2024, ПРАЙМ
Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского
Владимир Зеленский вскоре может радикально изменить свое поведение. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Артем Дмитрук. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T16:56+0300
2024-11-30T16:56+0300
политика
владимир зеленский
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82371/88/823718846_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_362e18ecfcd67254c2028032b311feb8.jpg
МОСКВА, 30 ноя - МОСКВА. Владимир Зеленский вскоре может радикально изменить свое поведение. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Артем Дмитрук.По его утверждению, в ближайшем будущем "Зеленский будет ярким представителем "партии мира". При этом нардеп заметил, что сотни людей за того рода высказывания "уже убили или посадили в тюрьму".Поведение Зеленского, как считает Дмитрук, подчиняется не политической логике, а логике шоумена, для которого в первую очередь важна не эффективность, а пиар и рейтинг, непосредственно влияющие на доходы.Зеленский как был шоуменом, так им и остался, заключает депутат Рады, добавив, что украинский лидер перепрограммирует сферу политики под стандарты шоубизнеса.
https://1prime.ru/20241129/pomosch-853197343.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82371/88/823718846_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8935359ff87ef270bb358f8b2e7d5190.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, экспертное мнение
16:56 30.11.2024
 
Скоро резко сменит позицию. В Раде сделали прогноз в отношении Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский в скором времени изменит свое поведение

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - МОСКВА. Владимир Зеленский вскоре может радикально изменить свое поведение. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал депутат Рады Артем Дмитрук.
По его утверждению, в ближайшем будущем "Зеленский будет ярким представителем "партии мира". При этом нардеп заметил, что сотни людей за того рода высказывания "уже убили или посадили в тюрьму".
Поведение Зеленского, как считает Дмитрук, подчиняется не политической логике, а логике шоумена, для которого в первую очередь важна не эффективность, а пиар и рейтинг, непосредственно влияющие на доходы.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
"Наихудший сценарий". Зеленскому сообщили плохие новости о помощи союзников
Вчера, 14:12
Зеленский как был шоуменом, так им и остался, заключает депутат Рады, добавив, что украинский лидер перепрограммирует сферу политики под стандарты шоубизнеса.
 
ПолитикаВладимир Зеленскийэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала