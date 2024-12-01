https://1prime.ru/20241201/avtomobil-853238203.html

Эксперты назвали самые "неубиваемые" бензиновые моторы

Эксперты назвали самые "неубиваемые" бензиновые моторы - 01.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали самые "неубиваемые" бензиновые моторы

Портал Autonews перечислил пять самых надежных автомобильных двигателей. | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T17:09+0300

2024-12-01T17:09+0300

2024-12-01T17:10+0300

россия

авторынок рф

двигатель

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Портал Autonews перечислил пять самых надежных автомобильных двигателей. Так, отмечается, что двигатель занимают второе место по важности и дороговизне среди всех автомобильных элементов. Именно поэтому, по данным портала, при выборе машины ему стоит уделить особое внимание.В этой связи автомобильные эксперты перечислили пять автомобилей с самым "неубиваемым" мотором. Первую строчку в этом списке занял Renault К4М. Отмечается, что двигатель произведен на основе чугунного блока, оснащен 16 клапанами и четырьмя цилиндрами. По данным экспертов, ему хорошо подходит бензин Аи-92 и практически любое качество масла.На втором месте расположился Volkswagen / Skoda 1,6 MPI ЕА 211, знакомый по моделям VW Polo и Skoda Rapid. Сообщается, что мотор существует в двух вариантах мощности — 90 и 110 лошадиных сил.Третье место занял Nissan HR16DE, нетребовательный к бензину и качеству смазки. Четвертое и пятое места по уровню надежности эксперты отдали Peugeot EC5 и Hyundai G4FC.

https://1prime.ru/20241201/mashina-853236105.html

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россия, авторынок рф, двигатель