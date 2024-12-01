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Эксперты назвали самые "неубиваемые" бензиновые моторы - 01.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали самые "неубиваемые" бензиновые моторы
Эксперты назвали самые "неубиваемые" бензиновые моторы - 01.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали самые "неубиваемые" бензиновые моторы
Портал Autonews перечислил пять самых надежных автомобильных двигателей. | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T17:09+0300
2024-12-01T17:10+0300
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Портал Autonews перечислил пять самых надежных автомобильных двигателей. Так, отмечается, что двигатель занимают второе место по важности и дороговизне среди всех автомобильных элементов. Именно поэтому, по данным портала, при выборе машины ему стоит уделить особое внимание.В этой связи автомобильные эксперты перечислили пять автомобилей с самым "неубиваемым" мотором. Первую строчку в этом списке занял Renault К4М. Отмечается, что двигатель произведен на основе чугунного блока, оснащен 16 клапанами и четырьмя цилиндрами. По данным экспертов, ему хорошо подходит бензин Аи-92 и практически любое качество масла.На втором месте расположился Volkswagen / Skoda 1,6 MPI ЕА 211, знакомый по моделям VW Polo и Skoda Rapid. Сообщается, что мотор существует в двух вариантах мощности — 90 и 110 лошадиных сил.Третье место занял Nissan HR16DE, нетребовательный к бензину и качеству смазки. Четвертое и пятое места по уровню надежности эксперты отдали Peugeot EC5 и Hyundai G4FC.
https://1prime.ru/20241201/mashina-853236105.html
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россия, авторынок рф, двигатель
РОССИЯ, авторынок РФ, двигатель
17:09 01.12.2024 (обновлено: 17:10 01.12.2024)
 
Эксперты назвали самые "неубиваемые" бензиновые моторы

Портал Autonews назвал пятерку неубиваемых автомобильных моторов

До 188 тыс автомобилей повысятся мощности московского завода "Автофрамос" французского концерна Renault
До 188 тыс автомобилей повысятся мощности московского завода Автофрамос французского концерна Renault
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Портал Autonews перечислил пять самых надежных автомобильных двигателей.
Так, отмечается, что двигатель занимают второе место по важности и дороговизне среди всех автомобильных элементов. Именно поэтому, по данным портала, при выборе машины ему стоит уделить особое внимание.
В этой связи автомобильные эксперты перечислили пять автомобилей с самым "неубиваемым" мотором. Первую строчку в этом списке занял Renault К4М. Отмечается, что двигатель произведен на основе чугунного блока, оснащен 16 клапанами и четырьмя цилиндрами. По данным экспертов, ему хорошо подходит бензин Аи-92 и практически любое качество масла.
На втором месте расположился Volkswagen / Skoda 1,6 MPI ЕА 211, знакомый по моделям VW Polo и Skoda Rapid. Сообщается, что мотор существует в двух вариантах мощности — 90 и 110 лошадиных сил.
Третье место занял Nissan HR16DE, нетребовательный к бензину и качеству смазки. Четвертое и пятое места по уровню надежности эксперты отдали Peugeot EC5 и Hyundai G4FC.
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