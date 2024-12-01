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Не так пошутил, не тому заплатил: кто попадает в черные списки банков

Не так пошутил, не тому заплатил: кто попадает в черные списки банков - 01.12.2024, ПРАЙМ

Не так пошутил, не тому заплатил: кто попадает в черные списки банков

В 2024 году россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой счетов из-за подозрений в незаконных операциях. Причиной таких инцидентов эксперты называют... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T04:04+0300

2024-12-01T04:04+0300

2024-12-01T04:04+0300

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банки

финансы

банк россии

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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ, Олег Обухов. В 2024 году россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой счетов из-за подозрений в незаконных операциях. Причиной таких инцидентов эксперты называют осторожность банков, которые хотят избежать гнева Банка России и штрафов за неосмотрительность. Возможно, понадобится более тонкая настройка критериев, дающих основание для заморозки счетов. А клиентам банков стоит обеспокоится чистотой своих финансовых потоков.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДропперов рубят - щепки летятМногим знакома ситуация, когда банковский счет вдруг блокируют. Финансовая жизнь нежданно-негаданно оказывается в режиме "стоп", несмотря на то, что все было в рамках закона. Безусловно, это вызывает стресс и массу неудобств. Как и сам факт, что банковский счет замораживается по подозрению в мошеннических операциях, попав в базу данных Центрального банка России.Конечно, когда регулятор борется с мутными финансовыми потоками, никто не застрахован от излишней предусмотрительности банков. Это связано, в том числе, со шквалом киберпреступлений и сложностями в идентификации денежных афер. Банки стремятся предупредить возможные потери клиентов и по ошибке могут заблокировать счет, даже если никаких правонарушений не было. Жалобы в ЦБ на блокировку банковских счетов участились с июля, когда вступили в силу поправки в законе "О национальной платежной системе". А также – после приказа Банка России "Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента". Согласно новым изменениям, регулятор вдвое увеличил количество признаков мошеннических операций, говорит руководитель по информационной безопасности финансового маркетплейса "Сравни" Никита Блисс."(ЦБ РФ – ред.) также обязал банки приостанавливать на 48 часов переводы на подозрительные счета. Это направлено на то, чтобы обезопасить граждан от телефонного и других видов мошенничества. Принятые меры могут заметно сократить масштабы проблемы и минимизировать последствия", – считает специалист.Основной упор делается на блокировку счетов мошенников и их пособников – дропперов (так называют людей, которые сдают свои банковские счета в аренду или помогают мошенникам выводить денежные средства на другие счета за вознаграждение). Чаще всего с блокировкой сталкивались активные пользователи криптобирж, онлайн-казино, индивидуальные предприниматели и другие клиенты банков. Они проводили через свои счета большое количество платежей, которые банк мог считать подозрительнымиВероятно, после усилившегося потока жалоб, Банку России предстоит непростая задача – поэтапная и более тонкая настройка механизмов выявления подозрительных операций. С одной стороны – так, чтобы счета честных граждан не попадали по ошибке в черный список ЦБ. С другой – чтобы обрубить мошенникам все возможные преступные входы и выходы в финансовой сфере, рассказывает директор продуктов финтех-компании Paygine Роман Тихонов."Регулятор активно борется с людьми, которых используют для транзитного проведения платежей. Они могут переводить большие суммы, оставаясь "как бы" незаметным. Все это выглядит как обычные переводы между физлицами, но суммарно – сотни миллионов рублей, то есть, денежный поток кем-то маршрутизируется. Регулятор в ответ на это ввел более жесткие правила", - пояснил он.Претензии чаще всего предъявляют к многочисленным переводам со счета/карты на счет/карту, выходящим за рамки привычных. Определять тонкие зависимости и особенности конкретных клиентов сложно, поэтому вводятся общие рекомендации. Под них могут попасть и мошенническая схема, и сбор, например, на новые занавески для класса в школе. Многое зависит от того, как конкретный банк использует рекомендации."Нужно также знать, что ситуация может быть плохой на двух уровнях: первый – вас заблокировал только банк, второй уровень – банк передал другим банкам, что вы мошенник и заблокировал вас", – уточняет эксперт.Маркеры подозрительного поведенияЧтобы не ждать, когда механизм выявления сомнительных переводов заработает как швейцарские часы и не опасаться попадания в экстремальную ситуацию, надо просто соблюдать требования действующих в России законов. Тогда проблем с обслуживанием банковского счета не возникнет. Если говорить о подстраховке, то она касается многих аспектов. Но прежде всего – отказа от роли дроппера в транзакциях, уверен кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский."Не следует передавать третьим лицам управление счетом при транзакции через онлайн-сервисы. В частности, если лицо задействовано с устного согласия распорядителя счета, но это не согласовано с банком и такое согласие не закреплено письменно. ⁠В случае же блокировки счета необходимо немедленно связаться с банком и выяснить обстоятельства сложившейся ситуации и быть готовым к тому, чтобы дать банку исчерпывающие ответы на вопросы. При получении полной информации по запросам банка и ее внимательном изучении, последний может оперативно разблокировать счет, и обслуживание клиента продолжится в штатном режиме", – отмечает экономист.Чтобы не угодить по ошибке в перечень подозреваемых банка и исключить попадание счета в черный список ЦБ, надо просто пользоваться всеми доступными банковскими продуктами. Собственно, так и ведет себя обычный гражданин: использует счет/карту для оплаты услуг ЖКХ, покупок в магазине, для внесения платежа по кредиту, оплаты обучения детей или билетов на метро, самолет ли поезд. Под подозрение можно попасть, если банк сочтет ваш поведенческий паттерн мошенническим, продолжает Тихонов."Например, лучше не получать больше 10-12 переводов на карту в сутки, не пользоваться только переводами в одном банке, не писать шутливые назначения переводов", – подчеркнул специалист. Важно также предоставлять корректные данные при открытии счетов и проведении операций, добавляет в свою очередь старший юрист адвокатского бюро КИАП Георгий Караогланов. "Любые расхождения или ошибки могут стать поводом для подозрений. Важно сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах", – предупреждает эксперт.Счет заблокирован. Ваши действияТем не менее, даже соблюдая все условности использования банковского счета, застраховаться от блокировки на все сто процентов нельзя. Что же тогда делать, когда случилось непредвиденное? Естественно, не паниковать, а максимально быстро связаться с сотрудником банка и прояснить ситуацию, продолжает Караогланов."Нужно обратиться в банк, который инициировал блокировку, и запросить официальное объяснение. Банки, как правило, руководствуются указаниями Центробанка, поэтому важно получить копии всех документов, связанных с блокировкой, включая уведомления и решения банка. Если ситуация не разрешается, можно подать жалобу в ЦБ РФ через официальный сайт или обратиться к финансовому омбудсмену. Если действия банка вы считаете неправомерными, можно подать заявление в суд по истечении как минимум 30 календарных дней. В любом случае при блокировке счета следует получить как можно больше данных о ее причинах, чтобы сформировать корректную позицию для снятия блокировки, либо для ее обжалования", – подчеркивает юрист.Эксперты рекомендуют не пренебрегать предоставлением доказательств законности операций, которые могли стать причиной блокировки. Придется потратить время и силы на сбор документов, например, подтверждающих источники поступлений (договоры, счета-фактуры, платежные поручения). Однако они могут сыграть решающую роль в разморозке счета.Апеллировать, защищая законность операций, можно, ссылаясь на статьи № 858 и № 856 Гражданского кодекса РФ. Они устанавливают правила использования и ограничения прав на распоряжение деньгами на счетах. Если причиной блокировки стали подозрения в мошенничестве, необходимо указать на отсутствие объективных оснований для таких подозрений, отмечает Караогланов.Юрист рекомендует использовать как аргумент разъяснения ЦБ о допустимых пределах проверок, а также нормы федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Кроме того, можно подчеркнуть, что блокировка счета без веских доказательств нарушают права клиента банка.Так или иначе, чтобы на вас не повесили клеймо "транзитника" мутных переводов, стоит быть особо внимательными к своим финансовым операциям. Необходимо следить за тем, чтобы все платежи были прозрачными, документально подтвержденными. Также следует своевременно отвечать на запросы банка и предъявлять актуальные документы или объяснения. Важно понимать, что банки сразу обращают пристальное внимание на подозрительные движения на счете клиента. В большей мере это касается частых переводов крупных сумм, особенно за границу.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

банки, финансы, банк россии