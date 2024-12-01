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В Норвегии расхотели заниматься глубоководной добычей полезных ископаемых

В Норвегии расхотели заниматься глубоководной добычей полезных ископаемых - 01.12.2024, ПРАЙМ

В Норвегии расхотели заниматься глубоководной добычей полезных ископаемых

Норвегия остановит реализацию планов по глубоководной добыче полезных ископаемых, заявила лидер социалистической левой партии Норвегии Кирсти Бергстоу. | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T23:23+0300

2024-12-01T23:23+0300

2024-12-01T23:24+0300

экономика

добыча полезных ископаемых

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Норвегия остановит реализацию планов по глубоководной добыче полезных ископаемых, заявила лидер социалистической левой партии Норвегии Кирсти Бергстоу. В январе этого года парламент Норвегии одобрил глубоководную добычу полезных ископаемых. "Мы останавливаем планы по началу добычи полезных ископаемых на морском дне", - заявила лидер партии, ее слова приводит агентство Reuters. Как отмечает агентство, заявление было сделано по завершении переговоров с коалицией по бюджету на следующий год. В июне прошлого года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявлял в интервью Financial Times, что Норвегия будет стремиться к балансу между переходом к зеленой экономике и разработкой полезных ископаемых на своей территории. Тогда издание также отмечало планы одобрения глубоководной добычи полезных ископаемых в арктических водах Норвегии, несмотря на критику со стороны экологов и рыбаков.

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добыча полезных ископаемых