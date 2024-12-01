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В Госдуме обвинили мигрантов в росте курса доллара

В Госдуме обвинили мигрантов в росте курса доллара - 01.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме обвинили мигрантов в росте курса доллара

Курс доллара в России растет на фоне вывода из экономики средств, которые мигранты отправляют себе на родину. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T11:10+0300

2024-12-01T11:10+0300

2024-12-01T11:10+0300

россия

курсы валют

мигранты

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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в России растет на фоне вывода из экономики средств, которые мигранты отправляют себе на родину. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев."Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину. Уже пару лет полная статистика этих переводов закрыта, но та, что просачивается, говорит, что это огромные средства.", — написал парламентарий.В своем посте Матвеев сделал ссылку на информацию по выводам средств в страны Центральной Азии и Закавказья. Из этих данных следует, что ВВП Таджикистана наполовину состоит из переводов из России, Киргизии — на треть, а Узбекистана — на 12-15 процентов.Ранее 27 ноября курс доллара на рынке Forex достиг показателя в 113 рублей, а евро достиг отметки в 120 рублей. В этой связи Банк России анонсировал решение приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца текущего года.

https://1prime.ru/20241130/dollar-853220064.html

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россия, курсы валют, мигранты