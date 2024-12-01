https://1prime.ru/20241201/frukty-853232669.html
Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт
Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт - 01.12.2024, ПРАЙМ
Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт
Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T10:08+0300
2024-12-01T10:08+0300
2024-12-01T10:08+0300
россия
фрукты
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/42/832714284_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_17943bc5e4577e761ef9d6e2b3c2c48c.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Средняя цена килограмма мандаринов - 252 рубля, на 23% выше", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года. При этом растет и спрос: количество покупок этого фрукта в конце осени увеличилось на 6%. В целом же на мандарины, как и на все цитрусовые, этой осенью стабильно устойчивый спрос, "в том числе в качестве профилактических мер против сезонных простудных заболеваний и ОРВИ", добавили аналитики. Ранее в воскресенье РИА Новости сообщило, что Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - до 161,3 тысячи тонн.
https://1prime.ru/20240109/842749891.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/42/832714284_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_4b6ef4c6842ea23c4d464d2da86ddbe4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фрукты
Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт
Россияне стали покупать почти на четверть больше мандаринов
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Средняя цена килограмма мандаринов - 252 рубля, на 23% выше", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года.
При этом растет и спрос: количество покупок этого фрукта в конце осени увеличилось на 6%.
В целом же на мандарины, как и на все цитрусовые, этой осенью стабильно устойчивый спрос, "в том числе в качестве профилактических мер против сезонных простудных заболеваний и ОРВИ", добавили аналитики.
Ранее в воскресенье РИА Новости сообщило, что Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - до 161,3 тысячи тонн.
В новосибирской "Пятерочке" рассказали о неудачной краже мандарина