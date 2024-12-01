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Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт

Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт - 01.12.2024, ПРАЙМ

Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт

Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T10:08+0300

2024-12-01T10:08+0300

2024-12-01T10:08+0300

россия

фрукты

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Средняя цена килограмма мандаринов - 252 рубля, на 23% выше", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года. При этом растет и спрос: количество покупок этого фрукта в конце осени увеличилось на 6%. В целом же на мандарины, как и на все цитрусовые, этой осенью стабильно устойчивый спрос, "в том числе в качестве профилактических мер против сезонных простудных заболеваний и ОРВИ", добавили аналитики. Ранее в воскресенье РИА Новости сообщило, что Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - до 161,3 тысячи тонн.

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россия, фрукты