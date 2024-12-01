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Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт - 01.12.2024, ПРАЙМ
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Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт
Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт - 01.12.2024, ПРАЙМ
Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт
Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T10:08+0300
2024-12-01T10:08+0300
россия
фрукты
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Средняя цена килограмма мандаринов - 252 рубля, на 23% выше", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года. При этом растет и спрос: количество покупок этого фрукта в конце осени увеличилось на 6%. В целом же на мандарины, как и на все цитрусовые, этой осенью стабильно устойчивый спрос, "в том числе в качестве профилактических мер против сезонных простудных заболеваний и ОРВИ", добавили аналитики. Ранее в воскресенье РИА Новости сообщило, что Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - до 161,3 тысячи тонн.
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россия, фрукты
РОССИЯ, фрукты
10:08 01.12.2024
 
Россияне почти на четверть нарастили траты на один фрукт

Россияне стали покупать почти на четверть больше мандаринов

© Sputnik | Перейти в медиабанкФрукты на празднике урожая
Фрукты на празднике урожая
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Средняя цена килограмма мандаринов - 252 рубля, на 23% выше", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года.
При этом растет и спрос: количество покупок этого фрукта в конце осени увеличилось на 6%.
В целом же на мандарины, как и на все цитрусовые, этой осенью стабильно устойчивый спрос, "в том числе в качестве профилактических мер против сезонных простудных заболеваний и ОРВИ", добавили аналитики.
Ранее в воскресенье РИА Новости сообщило, что Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - до 161,3 тысячи тонн.
Прилавок с мандаринами в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2024
В новосибирской "Пятерочке" рассказали о неудачной краже мандарина
9 января, 14:30
 
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