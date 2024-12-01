https://1prime.ru/20241201/gospredprijatie-853230344.html
Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов
Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов - 01.12.2024, ПРАЙМ
Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов
Госпредприятия в России получили возможность экспортировать природные алмазы и бриллианты из госфондов в страны, не входящие в Евразийский экономический союз,... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T00:17+0300
2024-12-01T00:17+0300
2024-12-01T00:17+0300
экономика
россия
промышленность
москва
рф
владимир путин
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853230344.jpg?1733001473
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Госпредприятия в России получили возможность экспортировать природные алмазы и бриллианты из госфондов в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на портале официального опубликования правовых актов в сентябре и вступил в силу 1 декабря.
Согласно новому указу, природные алмазы и бриллианты из государственных фондов теперь могут быть экспортированы государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Ранее экспорт природных алмазов и бриллиантов шел через акционерное общество "Алмазювелирэкспорт".
Кроме того, при мониторинге цен мирового рынка на необработанные алмазы в целях внесения изменений в прейскуранты реализация представленных партий необработанных алмазов будет проводиться в установленном Минфином порядке.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, москва, рф, владимир путин, минфин
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Минфин
Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов
Госпредприятия в России получили возможность экспортировать природные алмазы из госфондов
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Госпредприятия в России получили возможность экспортировать природные алмазы и бриллианты из госфондов в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на портале официального опубликования правовых актов в сентябре и вступил в силу 1 декабря.
Согласно новому указу, природные алмазы и бриллианты из государственных фондов теперь могут быть экспортированы государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Ранее экспорт природных алмазов и бриллиантов шел через акционерное общество "Алмазювелирэкспорт".
Кроме того, при мониторинге цен мирового рынка на необработанные алмазы в целях внесения изменений в прейскуранты реализация представленных партий необработанных алмазов будет проводиться в установленном Минфином порядке.