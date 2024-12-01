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Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов

Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов - 01.12.2024, ПРАЙМ

Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов

Госпредприятия в России получили возможность экспортировать природные алмазы и бриллианты из госфондов в страны, не входящие в Евразийский экономический союз,... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T00:17+0300

2024-12-01T00:17+0300

2024-12-01T00:17+0300

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Госпредприятия в России получили возможность экспортировать природные алмазы и бриллианты из госфондов в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на портале официального опубликования правовых актов в сентябре и вступил в силу 1 декабря. Согласно новому указу, природные алмазы и бриллианты из государственных фондов теперь могут быть экспортированы государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Ранее экспорт природных алмазов и бриллиантов шел через акционерное общество "Алмазювелирэкспорт". Кроме того, при мониторинге цен мирового рынка на необработанные алмазы в целях внесения изменений в прейскуранты реализация представленных партий необработанных алмазов будет проводиться в установленном Минфином порядке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, москва, рф, владимир путин, минфин