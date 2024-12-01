Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов - 01.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241201/gospredprijatie-853230344.html
Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов
Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов - 01.12.2024, ПРАЙМ
Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов
Госпредприятия в России получили возможность экспортировать природные алмазы и бриллианты из госфондов в страны, не входящие в Евразийский экономический союз,... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T00:17+0300
2024-12-01T00:17+0300
экономика
россия
промышленность
москва
рф
владимир путин
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853230344.jpg?1733001473
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Госпредприятия в России получили возможность экспортировать природные алмазы и бриллианты из госфондов в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на портале официального опубликования правовых актов в сентябре и вступил в силу 1 декабря. Согласно новому указу, природные алмазы и бриллианты из государственных фондов теперь могут быть экспортированы государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Ранее экспорт природных алмазов и бриллиантов шел через акционерное общество "Алмазювелирэкспорт". Кроме того, при мониторинге цен мирового рынка на необработанные алмазы в целях внесения изменений в прейскуранты реализация представленных партий необработанных алмазов будет проводиться в установленном Минфином порядке.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, москва, рф, владимир путин, минфин
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Минфин
00:17 01.12.2024
 
Госпредприятия получили возможность экспортировать алмазы из госфондов

Госпредприятия в России получили возможность экспортировать природные алмазы из госфондов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Госпредприятия в России получили возможность экспортировать природные алмазы и бриллианты из госфондов в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на портале официального опубликования правовых актов в сентябре и вступил в силу 1 декабря.
Согласно новому указу, природные алмазы и бриллианты из государственных фондов теперь могут быть экспортированы государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Ранее экспорт природных алмазов и бриллиантов шел через акционерное общество "Алмазювелирэкспорт".
Кроме того, при мониторинге цен мирового рынка на необработанные алмазы в целях внесения изменений в прейскуранты реализация представленных партий необработанных алмазов будет проводиться в установленном Минфином порядке.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьМОСКВАРФВладимир ПутинМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала